Население и бизнес за неделю купили военных ОВГЗ на 0,3 млрд грн, $24 млн и EUR3,2 млн — Finance.ua

Население и бизнес за неделю купили военных ОВГЗ на 0,3 млрд грн, $24 млн и EUR3,2 млн

Сегодня 19:17 — Валюта

Количество покупателей военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) среди населения и бизнеса на минувшей неделе выросло до 1,7 тыс. с 1,5 тыс. неделей ранее.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник со ссылкой на данные депозитария, объем покупки составил около 0,3 млрд грн, $24 млн и EUR3,2 млн по сравнению с соответственно около 0,3 млрд грн, $1,4 млн и EUR0,1 млн на позапрошлой неделе.

«На 25 апреля уже более 9,1 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали владельцами военных ОВГЗ на сумму около 5,8 млрд грн, $36 млн и EUR25,2 млн», — сообщил Нацбанк.

Регулятор напомнил, что с начала размещения военных ОВГЗ 1 марта на 20 первичных аукционах Минфин смог привлечь в госбюджет около 36,6 млрд грн, $93,8 млн и EUR176,5 млн.

«Крупнейший портфель военных ОВГЗ, по-прежнему, сконцентрирован среди банков-первичных дилеров», — уточнил НБУ.

По его данным, объем вложений нерезидентов несколько последних недель остается стабильным — больше 50 млн грн.

Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций — до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк, который уже приобрел этих бумаг по отдельной процедуре на 60 млрд грн, в том числе по 20 млрд грн на прошлой и позапрошлой неделе.

Номинальная ставка по гривневым ОВГЗ составляет 10-11% годовых, по долларовым — 3,7%, по евро — 2,5%. Срок обращения — до 15 месяцев.

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