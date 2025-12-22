Мін’юст готує розлучення онлайн та ще низку нових послуг у «Дії» Сьогодні 09:44

Мін’юст готує розлучення онлайн та ще низку нових послуг у «Дії»

Міністерство юстиції планує запустити п’ять нових онлайн-послуг, які незабаром будуть доступними для українців у «Дії».

Про це розповіла заступниця міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха в інтерв’ю Zn.ua

Так, уряд планує запустити послугу розлучення онлайн у застосунку «Дія». Вже лютому-березні наступного року планується розпочати її бета-тестування.

Також запустять послугу з актуалізації актових записів — громадяни зможуть подати заяву через «Дію» для виправлення, наприклад, помилки у прізвищі, чи в серії номера свідоцтва про шлюб. Заява буде направлена до реєстраторів Державного реєстру актів цивільного стану громадян по областях. Фахівці піднімуть архіви, перевірять і виправлять помилку.

Уже завершується тестування послуги щодо громадських об’єднань — їх можна зареєструвати онлайн.

Також у Мін’юсті анонсували «єНотаріат» — фактично особистий кабінет нотаріуса, в якому об’єднано реєстр довіреностей, спадковості, нотаріальних бланків, перевірка паспортних даних в інтеграції з демографічним реєстром, податкового номера.

Поки відбувся лише перший етап тестування, під час якого було зібрано близько трьохсот відгуків, та у два етапи оновлено систему. Було також розгорнуто резервне збереження копій документів.

У міністерстві очікують, що найближчим часом відбудеться другий етап тестування після призначення міністра юстиції. На цьому етапі буде створення послуг у «Дії».

Рябуха повідомила, що в Мін’юсті планують перевести в онлайн сім нотаріальних послуг. Найперше — довіреність, ця послуга є найпопулярнішою. Однак вона наголосила, що в «Дії» не буде заповітів, оскільки це надто ризиковано.

У 2026 році урядовці планують запуск послуги прозорості кінцевих бенефіціарних власників, яка є вимогою Міжнародного валютного фонду та євроінтеграційним зобов’язанням України.

Рябуха наголошує, що дані про вигодонабувачів юрособи мають бути відкритими. Юридичні особи зможуть онлайн подавати та оновлювати такі відомості, які будуть у публічному доступі через безоплатний доступ до Єдиного державного реєстру бізнесу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Мін’юст готує масштабне оновлення сервісу «єМалятко». Які зміни хочуть внести в «єМалятко»:

запустити послугу в мобільному застосунку (нині вона є лише на вебпорталі);

зараз батьки самі подають заяву для отримання послуг. У Мін’юсті хочуть, щоб держава проактивно пропонувала батькам здійснити реєстрацію народження дитини та інші послуги.



