0 800 307 555
Новый налог на электромобили: что готовят в Украине

Новый налог на электромобили: что готовят в Украине
Новый налог на электромобили: что готовят в Украине
В Украине может быть введен новый налог для владельцев электромобилей.

Это связано с необходимостью наполнения дорожного фонда, который формируется преимущественно за счет акцизов на горючее.
Такая инициатива активно обсуждается в Верховной Раде. О возможном нововведении сообщил народный депутат Юрий Камельчук, пишет mmr.net.ua.
По его словам, стремительный рост количества электрокаров в Украине стал ключевым фактором начала дискуссии. Если раньше в стране насчитывалось около 20 тысяч таких авто, то сейчас их уже около 300 тысяч.
Читайте также

Главный аргумент в пользу нового сбора состоит в том, что владельцы электромобилей фактически не платят топливные налоги, которые включены в стоимость бензина и дизеля.
Соответственно, они не участвуют в финансировании дорожной инфраструктуры и пытаются компенсировать на законодательном уровне.
Читайте также
Согласно предварительным обсуждениям, речь идет об отдельном платеже, который может быть установлен в формате ежемесячного или ежегодного взноса. Конкретные ставки пока не определены, однако средства планируют направлять непосредственно в Дорожный фонд.
В то же время, стоит отметить, что это не первое налоговое нововведение для сегмента электротранспорта. С 1 января 2026 г. в Украине уже возобновили НДС в размере 20% на импорт и продажу электромобилей, что фактически завершило период налоговых льгот для этого рынка.
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что март 2026 года отметился ростом рынка электромобилей в Украине. В сегментах новых авто, импорта подержанных и внутренних перепродаж суммарно зафиксировано 6 361 регистрацию.
Март стал месяцем «зеленых» рекордов во всех секторах. Доля электромобилей в общей структуре горючего выросла наиболее ощутимо за последние годы. На внутреннем рынке доля электрических авто прибавила сразу 3,1 процентных пункта, в импорте подержанных авто — 3,2 п.п., а в сегменте новых машин прирост составил 0,7 п.п.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
