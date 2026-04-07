Какие авто украинцы чаще покупают на внутреннем рынке (инфографика)
Март подтвердил возобновление активности на внутреннем рынке подержанных автомобилей. Основными тенденциями остаются рост сегмента электромобилей, стабильный спрос на европейские бренды и повышенная активность в премиальном сегменте.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Общее количество сделок купли-продажи составило 69 862 единицы. По сравнению с февралем активность покупателей выросла на 17,2%. В то же время в годовом исчислении рынок сократился на 8,2%.
Бренды
На внутреннем рынке сохраняется устойчивый спрос на автомобили европейских брендов, прежде всего немецкого производства. Они традиционно удерживают лидирующие позиции как среди частных покупателей, так и в бизнес-сегменте.
Французские и чешские марки также остаются среди лидеров, предлагая автомобили среднего ценового сегмента.
В марте усилились позиции премиальных немецких брендов. Их доля растет на фоне постепенного снижения интереса к автомобилям советского и постсоветского производства, которые все еще находятся в топ-10, но постепенно теряют позиции.
Японские и американские производители остаются в десятке самых популярных, показывая стабильный спрос.
Модели
В сегменте моделей существенных изменений не произошло. Лидерские позиции сохраняют автомобили, традиционно пользующиеся спросом на вторичном рынке.
Самым популярным остается немецкий седан бизнес-класса, опережающий ближайших конкурентов по количеству сделок. В тройку лидеров также входят чешский лифтбек и немецкий хэтчбек.
В рейтинге сохраняет позиции и модель украинского производства, которая остается доступным вариантом для покупателей.
Другие места в топ-10 занимают французские универсалы, американские компактные автомобили и премиальные модели, в том числе седаны немецких брендов.
Люкс-сегмент
В марте зафиксирован рост активности в сегменте премиальных автомобилей. В частности, 253 автомобиля бренда Porsche сменили владельцев.
Также на рынке состоялись единичные сделки с автомобилями Ferrari и Lamborghini. Кроме того, новых владельцев получили два автомобиля Aston Martin, три Bentley, шесть Rolls-Royce и десять Maserati.
Распределение за горючим
Бензиновые автомобили остаются самыми массовыми — их доля превышает 42%. Сегмент электромобилей показывает высокие темпы роста. В марте их доля увеличилась на 3,1% и достигла 6,5%.
Зато доля дизельных автомобилей сократилась на 2,6%. Незначительное понижение также зафиксировано в сегменте авто с газобаллонным оборудованием. Гибриды и другие типы силовых установок остаются относительно стабильными.
