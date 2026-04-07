Какие авто украинцы чаще покупают на внутреннем рынке (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Март подтвердил возобновление активности на внутреннем рынке подержанных автомобилей. Основными тенденциями остаются рост сегмента электромобилей, стабильный спрос на европейские бренды и повышенная активность в премиальном сегменте.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Общее количество сделок купли-продажи составило 69 862 единицы. По сравнению с февралем активность покупателей выросла на 17,2%. В то же время в годовом исчислении рынок сократился на 8,2%.

Динамика рынка легковых автомобилей, внутренний рынок, eauto.org.ua

Бренды

На внутреннем рынке сохраняется устойчивый спрос на автомобили европейских брендов, прежде всего немецкого производства. Они традиционно удерживают лидирующие позиции как среди частных покупателей, так и в бизнес-сегменте.

Французские и чешские марки также остаются среди лидеров, предлагая автомобили среднего ценового сегмента.

В рейтинге предпочтений украинцев на внутреннем рынке сохраняется непоколебимая верность немецкому автопрому, eauto.org.ua

В марте усилились позиции премиальных немецких брендов. Их доля растет на фоне постепенного снижения интереса к автомобилям советского и постсоветского производства, которые все еще находятся в топ-10, но постепенно теряют позиции.

Японские и американские производители остаются в десятке самых популярных, показывая стабильный спрос.

Модели

В сегменте моделей существенных изменений не произошло. Лидерские позиции сохраняют автомобили, традиционно пользующиеся спросом на вторичном рынке.

Самым популярным остается немецкий седан бизнес-класса, опережающий ближайших конкурентов по количеству сделок. В тройку лидеров также входят чешский лифтбек и немецкий хэтчбек.

Самым популярным автомобилем внутреннего рынка остается немецкий бизнес-седан, eauto.org.ua

В рейтинге сохраняет позиции и модель украинского производства, которая остается доступным вариантом для покупателей.

Другие места в топ-10 занимают французские универсалы, американские компактные автомобили и премиальные модели, в том числе седаны немецких брендов.

Люкс-сегмент

В марте зафиксирован рост активности в сегменте премиальных автомобилей. В частности, 253 автомобиля бренда Porsche сменили владельцев.

Также на рынке состоялись единичные сделки с автомобилями Ferrari и Lamborghini. Кроме того, новых владельцев получили два автомобиля Aston Martin, три Bentley, шесть Rolls-Royce и десять Maserati.

Распределение за горючим

Бензиновые автомобили остаются самыми массовыми — их доля превышает 42%. Сегмент электромобилей показывает высокие темпы роста. В марте их доля увеличилась на 3,1% и достигла 6,5%.

Зато доля дизельных автомобилей сократилась на 2,6%. Незначительное понижение также зафиксировано в сегменте авто с газобаллонным оборудованием. Гибриды и другие типы силовых установок остаются относительно стабильными.

Структура рынка по типам горючего в марте претерпела важные трансформации, eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку

