Электромобили набирают популярность: итоги марта (инфографика)

Мартовская статистика - это приговор эпохе дешевых нефтепродуктов и начало эпохи массовой электрификации Украины
Март 2026 года ознаменовался ростом рынка электромобилей в Украине. В сегментах новых авто, импорта подержанных и внутренних перепродаж суммарно зафиксированы 6 361 регистрация.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Динамика рынка

В марте рост зафиксирован во всех ключевых сегментах рынка электромобилей.
Импорт подержанных автомобилей вырос на 84,9% в месячном измерении, сегмент новых электромобилей — на 55,5%. Несмотря на то, что в годовом измерении импорт остается ниже показателей прошлого года из-за высокой базы сравнения, мартовские результаты свидетельствуют об активизации спроса.
Март стал месяцем «зеленых» рекордов во всех секторах. Доля электромобилей в общей структуре горючего выросла наиболее ощутимо за последние годы. На внутреннем рынке доля электрических авто прибавила сразу 3,1 процентных пункта, в импорте подержанных авто — 3,2 п.п., а в сегменте новых машин прирост составил 0,7 п.п.
«Такие цифры — прямая реакция на ценовую политику сетей АЗС. Когда бензин А-95 стоит 72 грн, а дизель — 86 грн, покупка электромобиля превращается с экологического жеста в стратегическую инвестицию. Более того, развитие сетей скоростных зарядок и активная просветительская работа автоблогеров сделали свое дело: страх остаться с разряженной батареей посреди дороги окончательно уступил страху оставить половину зарплаты на заправке. Мартовская статистика — это приговор эпохе дешевых нефтепродуктов и начало эпохи массовой электрификации Украины», — отмечают авторы исследования.
Динамика рынка электромобилей по сегментам, eauto.org.ua

Внутренний рынок

На вторичном рынке сохраняется стабильный спрос на доступные модели электромобилей, обеспечивающих основной объем сделок. В то же время растет интерес к моделям с большим запасом хода и расширенным функционалом. В частности, увеличивается доля автомобилей американских производителей в сегментах седанов и кроссоверов.
Также в первой десятке по популярности остаются европейские и корейские городские модели. Отдельно фиксируется рост присутствия электрических версий традиционных моделей европейских брендов.
Топ-10 моделей внутреннего рынка, eauto.org.ua

Импорт подержанной техники

В сегменте «свежепригнанных» электромобилей структура предпочтений почти идентична внутреннему рынку, но с большим акцентом на свежие годы выпуска и лучшее техническое состояние.
Лидер здесь — японская модель, однако ее часть активно «откусывают» американские высокотехнологичные седаны и кроссоверы.
Рейтинг моделей подержанного импорта электромобилей, eauto.org.ua

Рынок новых электромобилей

Сегмент новых электромобилей в марте стал территорией безоговорочного лидерства китайских брендов. Пока европейские и японские гиганты только наращивают присутствие, производители КНР уже предлагают готовые, технологические и относительно доступные решения.
Первые позиции в списке новых авто занимают модели именно китайского происхождения, включая амбициозные кроссоверы и премиальные суббренды, предлагающие уровень оснащения и запас хода, недостижимый для традиционных конкурентов в этой ценовой категории.
Топ-10 новых электромобилей марта, eauto.org.ua
Немецкие премиальные бренды также присутствуют в десятке лучших, но занимают нишу для привередливых покупателей, которые ценят статус и проверенное годами качество.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоЭлектромобили
