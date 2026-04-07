Електромобілі набирають популярності: підсумки березня (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Технології&Авто

Березнева статистика — це вирок епосі дешевих нафтопродуктів та початок епохи масової електрифікації України

Березень 2026 року відзначився зростанням ринку електромобілів в Україні. У сегментах нових авто, імпорту вживаних і внутрішніх перепродажів сумарно зафіксовано 6 361 реєстрацію.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку

У березні зростання зафіксовано в усіх ключових сегментах ринку електромобілів.

Імпорт вживаних авто зріс на 84,9% у місячному вимірі, сегмент нових електромобілів — на 55,5%. Попри те, що в річному вимірі імпорт залишається нижчим за показники минулого року через високу базу порівняння, березневі результати свідчать про активізацію попиту.

Березень став місяцем «зелених» рекордів у всіх без винятку секторах. Частка електромобілів у загальній структурі пального зросла найбільш відчутно за останні роки. На внутрішньому ринку частка електричних авто додала одразу 3,1 відсоткових пункти, в імпорті вживаних авто — 3,2 в.п., а в сегменті нових машин приріст склав 0,7 в.п.

«Такі цифри є прямою реакцією на цінову політику мереж АЗС. Коли бензин А-95 коштує 72 грн, а дизель — 86 грн, покупка електромобіля перетворюється з екологічного жесту на стратегічну інвестицію. Більше того, розвиток мереж швидкісних зарядок та активна просвітницька робота автоблогерів зробили свою справу: страх залишитися з розрядженою батареєю посеред дороги остаточно поступився страху залишити половину зарплати на заправці. Березнева статистика — це вирок епосі дешевих нафтопродуктів та початок епохи масової електрифікації України», — зазначають автори дослідження.

Динаміка ринку електромобілів за сегментами, eauto.org.ua

Внутрішній ринок

На вторинному ринку зберігається стабільний попит на доступні моделі електромобілів, які забезпечують основний обсяг угод. Водночас зростає інтерес до моделей із більшим запасом ходу та розширеним функціоналом. Зокрема, збільшується частка автомобілів американських виробників у сегментах седанів і кросоверів.

Також у першій десятці за популярністю залишаються європейські та корейські міські моделі. Окремо фіксується зростання присутності електричних версій традиційних моделей європейських брендів.

Топ-10 моделей внутрішнього ринку, eauto.org.ua

Імпорт вживаної техніки

У сегменті «свіжопригнаних» електромобілів структура вподобань майже ідентична внутрішньому ринку, але з більшим акцентом на свіжі роки випуску та кращий технічний стан.

Лідером тут є японська модель, проте її частку активно «відкушують» американські високотехнологічні седани та кросовери.

Рейтинг моделей вживаного імпорту електромобілів, eauto.org.ua

Ринок нових електромобілів

Сегмент нових електромобілів у березні став територією беззаперечного лідерства китайських брендів. Поки європейські та японські гіганти лише нарощують присутність, виробники з КНР вже пропонують готові, технологічні та відносно доступні рішення.

Перші позиції у списку нових авто посідають моделі саме китайського походження, включаючи амбітні кросовери та преміальні суббренди, які пропонують рівень оснащення та запас ходу, недосяжний для традиційних конкурентів у цій ціновій категорії.

Топ-10 нових електромобілів березня, eauto.org.ua

Німецькі преміальні бренди також присутні в десятці кращих, але вони займають нішу для вибагливих покупців, які цінують статус та перевірену роками якість.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

