Чи реально назбирати на перший внесок на квартиру в Україні за 5 років

Згідно з опитуванням, понад половина українців планує придбати квартиру 2026 року чи протягом найближчих 5 років. Третина українців збирається скористатися державними програмами. Тобто більшості українців доведеться збирати кошти на перший внесок.

Перший внесок на квартиру за 5 років

Із зарплатою у 40−50 тис./ гривень можна дозволити собі відкладати до 10 тис. грн на місяць. Але середня зарплата по Україні на листопад 2025 року складає лише трохи більше 27 тис. грн. Реально ж багато українців отримують ще менші суми на руки.

Думка експерта

Фінансовий консультант у сфері накопичувального страхування Ярослав Кучер зазначає, що за доходу у 25 тис. грн накопичити на перший внесок буде складно. Якщо щомісяця відкладати по 10%, то за рік можна назбирати 30 тис. Але треба зважати на інфляцію.

«Інфляція це факт, від якого нікуди не дінешся. Можна зберегти купівельну спроможність грошей за рахунок відсотків накопичення або ж отримати прибуток шляхом інвестування. Щоб постійно не доганяти зростання цін, необхідно якомога швидше зібрати суму для першого внеску, а далі вже виплачувати решту», ― пояснив Кучер.

Розрахунки

Якщо дохід людини складає 25−27 тис. гривень, то навряд вийде накопичити на перший внесок за 5 років. Тим паче що нерухомість, ймовірніше, зростатиме й надалі.

Є два варіанти:

Далі накопичувати. Наприклад, якщо щомісяця класти на депозит 2500 грн під 15% протягом 10 років, то вдасться назбирати 688 тис. грн. Якщо ж термін збільшити до 15 років, то сума на депозиті буде 1 млн 670 тис. грн. Збільшувати доходи та пробувати інвестувати у малоризикові проєкти.

Експерт рекомендує мати окремі суми на накопичення та інвестування. Накопичення ― це збереження грошей без суттєвих ризиків. А от інвестування має ризик втрати коштів, і до цього треба бути готовим.

