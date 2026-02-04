Продаж квартири — чи можна не подавати декларацію Сьогодні 09:18 — Нерухомість

У деяких випадках обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним автоматично

Податковий кодекс прямо передбачає випадки, коли фізичні особи звільняються від обов’язку подавати річну декларацію про доходи.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Коли дохід від продажу майна вважається оподатковуваним

Податковий кодекс відносить доходи від операцій з нерухомим і рухомим майном до загального оподатковуваного доходу громадян. Розмір податку та умови оподаткування залежать від типу майна і визначаються окремими статтями ПКУ.

Хто зазвичай має подавати декларацію

За загальним правилом, платник податку зобов’язаний подати річну декларацію про майновий стан і доходи. Це стосується випадків, коли людина отримує доходи, з яких податок не був сплачений раніше.

Коли декларацію подавати не потрібно

Податковий кодекс робить виняток. Декларацію можна не подавати, якщо:

дохід від продажу або обміну майна не оподатковується;

дохід оподатковується за нульовою ставкою;

податок був сплачений під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу або дарування.

У такому разі обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним автоматично.

Що це означає на практиці

Якщо фізична особа продала квартиру, будинок, земельну ділянку або автомобіль і сплатила податок ще до оформлення договору у нотаріуса, вона не зобов’язана:

подавати річну декларацію про доходи;

відображати цей дохід у додатку Ф4.

Це правило діє за умови, що в людини немає інших підстав для подання декларації — наприклад, інших неоподаткованих доходів.

Простіше кажучи: якщо податок уже сплачено — додаткових паперів подавати не потрібно.

