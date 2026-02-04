0 800 307 555
Продаж квартири — чи можна не подавати декларацію

Нерухомість
Податковий кодекс прямо передбачає випадки, коли фізичні особи звільняються від обов’язку подавати річну декларацію про доходи.
Про це повідомило Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Коли дохід від продажу майна вважається оподатковуваним

Податковий кодекс відносить доходи від операцій з нерухомим і рухомим майном до загального оподатковуваного доходу громадян. Розмір податку та умови оподаткування залежать від типу майна і визначаються окремими статтями ПКУ.
Хто зазвичай має подавати декларацію

За загальним правилом, платник податку зобов’язаний подати річну декларацію про майновий стан і доходи. Це стосується випадків, коли людина отримує доходи, з яких податок не був сплачений раніше.

Коли декларацію подавати не потрібно

Податковий кодекс робить виняток. Декларацію можна не подавати, якщо:
  • дохід від продажу або обміну майна не оподатковується;
  • дохід оподатковується за нульовою ставкою;
  • податок був сплачений під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу або дарування.
У такому разі обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним автоматично.
Що це означає на практиці

Якщо фізична особа продала квартиру, будинок, земельну ділянку або автомобіль і сплатила податок ще до оформлення договору у нотаріуса, вона не зобов’язана:
  • подавати річну декларацію про доходи;
  • відображати цей дохід у додатку Ф4.
Це правило діє за умови, що в людини немає інших підстав для подання декларації — наприклад, інших неоподаткованих доходів.
Простіше кажучи: якщо податок уже сплачено — додаткових паперів подавати не потрібно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиПодатки на нерухомість
