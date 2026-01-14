HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах» Сегодня 11:41 — Личные финансы

HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах»

Самый высокий уровень теневой занятости зафиксировали в гостинично-ресторанном бизнесе, а также в строительстве и торговле.

Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.

Практика работы Государственной службы Украины по вопросам труда в 2025 году показала, что самые высокие риски использования незадекларированного труда фиксируются в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa).

Повышенные риски также характерны для:

строительства;

сферы обслуживания;

торговли.

Данные исследования за 2025 год

Выводы инспекторов труда подтверждены результатами количественного кросс-секционного исследования, проведенного в 2025 году для оценки масштабов и структуры незадекларированной занятости в Украине.

Согласно результатам исследования:

в секторе HoReCa уровень неформальной занятости составил 40%;

в строительстве — 38%;

в торговле — 32%.

По результатам мер государственного контроля, проведенных инспекторами труда в 2025 году, наиболее распространенной формой незадекларированного труда оставалась работа без заключения трудового договора.

В то же время, в значительном количестве случаев фиксировались и другие формы скрытых трудовых отношений, в частности подмена трудовых договоров гражданско-правовыми или хозяйственными.

При осуществлении мер контроля по вопросам оформления трудовых отношений:

в 67% случаев выявлялось отсутствие трудового договора;

в 33% случаев — подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.



Напомним, ранее Finance.ua писал , что в нынешних условиях войны и нестабильной экономики неофициальные выплаты легко превращаются в потерю соцзащиты, проблемы с пенсией и полную беззащитность перед работодателем.

На первый взгляд, зарплата «в конверте», которую работники получают на руки, кажется привлекательной. Но рисков гораздо больше:

отсутствие соцзащиты — в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат;

— в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат; минимальная пенсия — без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется;

— без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется; проблемы с кредитами — банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными;

— банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными; полная незащищенность — такого работника могут уволить без предупреждения, компенсаций и каких-либо гарантий.

