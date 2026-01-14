0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах»

Личные финансы
13
HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах»
HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах»
Самый высокий уровень теневой занятости зафиксировали в гостинично-ресторанном бизнесе, а также в строительстве и торговле.
Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.
Практика работы Государственной службы Украины по вопросам труда в 2025 году показала, что самые высокие риски использования незадекларированного труда фиксируются в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa).
Повышенные риски также характерны для:
  • строительства;
  • сферы обслуживания;
  • торговли.

Данные исследования за 2025 год

Выводы инспекторов труда подтверждены результатами количественного кросс-секционного исследования, проведенного в 2025 году для оценки масштабов и структуры незадекларированной занятости в Украине.
Согласно результатам исследования:
  • в секторе HoReCa уровень неформальной занятости составил 40%;
  • в строительстве — 38%;
  • в торговле — 32%.
По результатам мер государственного контроля, проведенных инспекторами труда в 2025 году, наиболее распространенной формой незадекларированного труда оставалась работа без заключения трудового договора.
В то же время, в значительном количестве случаев фиксировались и другие формы скрытых трудовых отношений, в частности подмена трудовых договоров гражданско-правовыми или хозяйственными.
При осуществлении мер контроля по вопросам оформления трудовых отношений:
  • в 67% случаев выявлялось отсутствие трудового договора;
  • в 33% случаев — подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в нынешних условиях войны и нестабильной экономики неофициальные выплаты легко превращаются в потерю соцзащиты, проблемы с пенсией и полную беззащитность перед работодателем.
На первый взгляд, зарплата «в конверте», которую работники получают на руки, кажется привлекательной. Но рисков гораздо больше:
  • отсутствие соцзащиты — в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат;
  • минимальная пенсия — без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется;
  • проблемы с кредитами — банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными;
  • полная незащищенность — такого работника могут уволить без предупреждения, компенсаций и каких-либо гарантий.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems