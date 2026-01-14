HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах»
Самый высокий уровень теневой занятости зафиксировали в гостинично-ресторанном бизнесе, а также в строительстве и торговле.
Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.
Практика работы Государственной службы Украины по вопросам труда в 2025 году показала, что самые высокие риски использования незадекларированного труда фиксируются в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa).
Повышенные риски также характерны для:
- строительства;
- сферы обслуживания;
- торговли.
Данные исследования за 2025 год
Выводы инспекторов труда подтверждены результатами количественного кросс-секционного исследования, проведенного в 2025 году для оценки масштабов и структуры незадекларированной занятости в Украине.
Согласно результатам исследования:
- в секторе HoReCa уровень неформальной занятости составил 40%;
- в строительстве — 38%;
- в торговле — 32%.
По результатам мер государственного контроля, проведенных инспекторами труда в 2025 году, наиболее распространенной формой незадекларированного труда оставалась работа без заключения трудового договора.
В то же время, в значительном количестве случаев фиксировались и другие формы скрытых трудовых отношений, в частности подмена трудовых договоров гражданско-правовыми или хозяйственными.
При осуществлении мер контроля по вопросам оформления трудовых отношений:
- в 67% случаев выявлялось отсутствие трудового договора;
- в 33% случаев — подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в нынешних условиях войны и нестабильной экономики неофициальные выплаты легко превращаются в потерю соцзащиты, проблемы с пенсией и полную беззащитность перед работодателем.
На первый взгляд, зарплата «в конверте», которую работники получают на руки, кажется привлекательной. Но рисков гораздо больше:
- отсутствие соцзащиты — в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат;
- минимальная пенсия — без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется;
- проблемы с кредитами — банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными;
- полная незащищенность — такого работника могут уволить без предупреждения, компенсаций и каких-либо гарантий.
Поделиться новостью
Также по теме
HoReCa, строительство и торговля: где чаще всего платят зарплаты «в конвертах»
Сколько украинцев работает в Польше
Денежное довольствие военнослужащих: на сколько предлагают повысить — законопроект
На что украинцы планируют тратить средства в 2026 году — результаты опроса
Google удаляет некоторые запросы касательно здоровья из своих отчетов ИИ из-за сомнений в их точности
Какие льготы на образование для военнослужащих и их семей действуют в 2026 году