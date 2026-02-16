В НБУ рассказали, сколько внешнего финансирования Украина получила с начала вторжения Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Глава Национального банка Андрей Пышный

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 172 млрд долларов внешнего финансирования. Эти ресурсы предоставляются под четко определенные цели, в частности, связанные с безопасностью.

Об этом в интервью NV Бизнес заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

Новая программа МВФ: что она предусматривает

Новая программа Международного валютного фонда, кроме финансирования на сумму 8,1 млрд долларов, несет в себе функцию катализатора внешнего финансирования Украины.

Говоря о том, будет ли новая программа с МВФ и как повлиял на это визит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в Украину, глава Нацбанка отметил: «МВФ — это особенно важный трек. Предыдущая программа расширенного финансирования оказалась очень успешной, невзирая на всю неопределенность войны».

По словам главы НБУ, новая программа, кроме финансирования на сумму 8,1 млрд долларов, несет в себе такую ​​же функцию катализатора внешнего финансирования: «Мы надеемся, что Совет директоров примет положительное решение уже в феврале».

Пышный напомнил, что соглашение на уровне персонала между миссией МВФ и украинской командой было достигнуто в ноябре, однако с тех пор ситуация несколько усложнилась, что лишь доказало особый статус программы «в условиях экстраординарно высокой неопределенности».

Роль визита Кристаллины Георгиевой

«Визит Кристаллины Георгиевой позволил оценить ситуацию в Украине прямо на месте. Откровенный разговор „с глазу на глаз“ с парламентариями, правительством, НБУ, бизнесом, ощущение контекста и „почвы“, на которой будет строиться новая программа, — это то, что делает наше взаимодействие результативным», — отметил глава НБУ.

Говоря о том, что международное финансирование следует рассматривать как фундаментальный фактор, он отметил: «Мы руководствуемся тем, что международное финансирование Украины является инвестицией партнеров в общую европейскую безопасность. Это одна из причин, почему при рекордном дефиците текущего счета платежного баланса макрофинансовая система уже почти четыре года полномасштабной войны остается устойчивой и рисков кризиса на горизонте нет».

«Почему инвестиция? Во-первых, посмотрите на объемы. С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 172 млрд. долларов внешнего финансирования. Это точно не о благотворительности. В международной политике ресурсы никогда не предоставляются просто так. Их выделяют под четкие цели. В нашем случае цель — безопасность. Во-вторых, будем откровенны, Украина — передовая линия войны за Европу. Я вижу, как проходит и укрепляется осознание коллег, что после 2022 года ЕС для противников — не „тыл“, а часть театра стратегического противостояния», — заявил Пышный.

Он также добавил: «Украина является центром тяжести этого театра: на нашей стране — „военная ось“, а в Европе — „ось устойчивости“. Поэтому эта помощь — это инвестиция в развитие интегрированного фронта сдерживания. Это четко прослеживается в том, что наши партнеры из ЕС уже говорят об увеличении оборонных расходов, которые могут значительно превысить».

Почему решение МВФ является критически важным

Пышный напомнил, что Украина максимально активно выполняет свою часть обязательств перед партнерами и работает над мобилизацией внутренних ресурсов.

«Этот процесс не останавливался ни на день. Самая успешная в истории независимой Украины программа с МВФ состоялась именно во время полномасштабной войны. В настоящее время важным этапом для нас является получение новой программы с МВФ, поэтому Украина работает над выполнением предыдущих мер — это критически важно. Утверждение программы Фондом станет сигналом для доноров о нашей приверженности ответственной политике и реформам. Устойчивый приток помощи — это предпосылка для дальнейшего финансирования дефицита бюджета без эмиссии и поддержки макрофинансовой устойчивости», — заявил глава НБУ.

