Зеленский объяснил, почему Украина против свободной экономической зоны на Донбассе
Украина не поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и вывод оттуда войск, поскольку это может создать риски нового вторжения россии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.
Позиция Украины относительно рисков безопасности
Зеленский объяснил, что когда (если) владимир путин снова захочет напасть на Украину, россияне попытаются устроить провокацию, чтобы оправдать повторное нападение.
Есть огромная вероятность, что войска, которые будут оставаться в Донецкой области — войска партнеров, или «другие» — могут выйти оттуда. И тогда россия начнет провокации с целью развязать новую войну.
«Что дальше будет? Будет большая оккупация Украины, будут большие потери. Именно поэтому я говорил, что это (очевидно, свободная экономическая зона. — Ред.) — это опция, но не положительная для Украины, потому что есть большие риски для гарантий безопасности и тех стран, которые предоставили эти гарантии», — резюмировал Зеленский.
Что известно о «свободной экономической зоне» на Донбассе
россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предложили создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов «мирного плана». Изначально предлагалось, чтобы в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения.
Зеленский ранее заявлял, что буферная зона после отвода войск может стать территорией, где будет существовать бизнес по специальному правовому и налоговому режиму.
Позже Зеленский заявлял, что создание свободной экономической зоны на Донбассе пока не согласовано из-за разных подходов сторон к ее формату. Поскольку часть Донецкой области находится под оккупацией, а другая, восточная часть — под контролем Украины, то, по мнению президента, нужны справедливые и надежные правила, в том числе одинаковые предложения для обеих сторон.
Кроме того, Владимир Зеленский считает, что вопрос создания потенциальной свободной экономической зоны в Донбассе должен решаться на референдуме.
