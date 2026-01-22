Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов Сегодня 13:00

Стив Виткофф: После войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами.

После войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно ускорит экономическое восстановление страны.

Об этом заявил специальный представитель США Стив Виткофф во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, сообщает РБК-Украина.

«Президент говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США», — отметил Виткофф.

Он также подчеркнул, что украинцы заслуживают скорейшего завершения войны, и для этого сейчас прилагаются значительные усилия.

Что известно о «плане процветания» для Украины

Потенциальная беспошлинная торговля с США рассматривается в более широком контексте послевоенного восстановления Украины, которое предусмотрено так называемым «Соглашением о процветании». Документ ориентирован на привлечение около $800 млрд. международных инвестиций в реконструкцию страны.

План охватывает восстановление:

критической инфраструктуры;

энергетики;

жилищного фонда;

промышленности;

модернизацию экономики с акцентом на реформы, сохранность и европейскую интеграцию.

Ранее ожидалось , что США и Украина подпишут этот документ во время форума в Давосе. Однако, по информации Axios со ссылкой на украинского чиновника, планы подписания президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским были отменены.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, «Соглашение о процветании» было согласовано на техническом уровне.

