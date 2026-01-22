0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов

40
Стив Виткофф: После войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами.
Стив Виткофф: После войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами.
После войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно ускорит экономическое восстановление страны.
Об этом заявил специальный представитель США Стив Виткофф во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, сообщает РБК-Украина.
«Президент говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США», — отметил Виткофф.
Он также подчеркнул, что украинцы заслуживают скорейшего завершения войны, и для этого сейчас прилагаются значительные усилия.

Что известно о «плане процветания» для Украины

Потенциальная беспошлинная торговля с США рассматривается в более широком контексте послевоенного восстановления Украины, которое предусмотрено так называемым «Соглашением о процветании». Документ ориентирован на привлечение около $800 млрд. международных инвестиций в реконструкцию страны.
План охватывает восстановление:
  • критической инфраструктуры;
  • энергетики;
  • жилищного фонда;
  • промышленности;
  • модернизацию экономики с акцентом на реформы, сохранность и европейскую интеграцию.
Ранее ожидалось, что США и Украина подпишут этот документ во время форума в Давосе. Однако, по информации Axios со ссылкой на украинского чиновника, планы подписания президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским были отменены.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, «Соглашение о процветании» было согласовано на техническом уровне.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems