Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов
После войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно ускорит экономическое восстановление страны.
Об этом заявил специальный представитель США Стив Виткофф во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, сообщает РБК-Украина.
«Президент говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США», — отметил Виткофф.
Он также подчеркнул, что украинцы заслуживают скорейшего завершения войны, и для этого сейчас прилагаются значительные усилия.
Что известно о «плане процветания» для Украины
Потенциальная беспошлинная торговля с США рассматривается в более широком контексте послевоенного восстановления Украины, которое предусмотрено так называемым «Соглашением о процветании». Документ ориентирован на привлечение около $800 млрд. международных инвестиций в реконструкцию страны.
План охватывает восстановление:
- критической инфраструктуры;
- энергетики;
- жилищного фонда;
- промышленности;
- модернизацию экономики с акцентом на реформы, сохранность и европейскую интеграцию.
Ранее ожидалось, что США и Украина подпишут этот документ во время форума в Давосе. Однако, по информации Axios со ссылкой на украинского чиновника, планы подписания президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским были отменены.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, «Соглашение о процветании» было согласовано на техническом уровне.
