Венгерские власти показали деньги и слитки, которые изъяли во время задержания украинских инкассаторов (фото, видео) Сегодня 16:45

Наличные деньги и золото, которые изъяли из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка»

Правительство Венгрии показало фотографии наличных денег и золота, изъятых из инкассаторских автомобилей «Ощадбанка», и показало видео с задержанием украинских инкассаторов.

Об этом сообщается на Facebook-странице правительства Венгрии.

«В четверг задержали семерых граждан Украины, среди которых бывший генерал спецслужб. Они перевозили из Австрии в Украину через Венгрию двумя бронированными инкассаторскими автомобилями 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Налоговая и таможенная служба (NAV) ведет расследование по подозрению в отмывании денег. Семерых граждан Украины депортировали из Венгрии», — говорится в сообщении.

Семерых граждан Украины депортировали из Венгрии

Также пресс-служба правительства опубликовала видео с задержанием украинских инкассаторов.



Что известно о деле

В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — заявили в финучреждении.

Венгерское издание index. hu пишет , что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки. Вместе с ними правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, в которых, по данным следствия, перевозили значительные суммы наличных и золото.

Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

