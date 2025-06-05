Болгарія отримала зелене світло для переходу на євро у 2026-му — Finance.ua

Болгарія отримала зелене світло для переходу на євро у 2026-му Сьогодні 18:30 — Світ

Болгарія отримала зелене світло для переходу на євро у 2026-му

Єврокомісія рекомендувала допустити Болгарію до єврозони у 2026 році. Якщо рішення затвердять на рівні ЄС, країна стане 21-м членом валютного блоку.

Про це пише Bloomberg.

У Брюсселі заявили, що Болгарія виконала всі необхідні критерії — зокрема щодо інфляції, державного боргу та інших економічних показників. Це підтвердили у звітах як Єврокомісія, так і Європейський центральний банк.

«Завдяки євро економіка Болгарії стане сильнішою — зросте торгівля з партнерами по єврозоні, інвестиції, доступ до фінансування, з’являться нові робочі місця та зростуть доходи», — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фінальне рішення мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті 26−27 червня, а міністри фінансів дадуть остаточну згоду 8 липня.

Болгарія почала шлях до євро ще у 2007 році — з моменту вступу до ЄС. Якщо Болгарія приєднається до єврозони у 2026-му, вона стане сьомою посткомуністичною країною, яка перейшла на євро. Останньою була Хорватія — у 2023 році.

У Софії вважають, що перехід на євро допоможе країні швидше інтегруватися в європейські економічні структури та покращити рівень життя.

Наразі болгарський лев уже понад 20 років прив’язаний до євро. Після вступу до валютного блоку центральний банк країни отримає місце в Раді ЄЦБ, яка визначає монетарну політику.

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Нагадаємо, у 2024 році Національні збори Болгарії схвалили в другому й остаточному читанні закон про введення євро, а також поправки до закону про кредитні установи, пов’язані з переходом на євро. Дата введення євро в Болгарії була ще не відома і буде визначена рішенням Ради ЄС, але Болгарія прагнула здійснити цей перехід в 2025 році.

З 1 березня 2024 року Болгарія та Румунія стали частинами Шенгенської зони. Для громадян України це приєднання означатиме скорочення максимальної тривалості перебування без віз у цих країнах.

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