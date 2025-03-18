Як отримати громадянство Болгарії (всі деталі) — Finance.ua

Як отримати громадянство Болгарії (всі деталі) Сьогодні 18:03 — Особисті фінанси

Як отримати громадянство Болгарії (всі деталі)

Українці, які живуть у Болгарії, часто замислюються про отримання громадянства цієї держави, щоб спростити своє життя в країні.

Громадянство Болгарії для українців досить простий і доступний варіант. Існує кілька способів його набуття, і всі їх ми розглянемо сьогодні.

Як отримати громадянство Болгарії українцю за натуралізацією

Натуралізація — це простий спосіб оформити паспорт Болгарії. Його надають повнолітній людині, якій дали ПМП в останні п’ять років. Серед інших вимог:

достатня кількість коштів для проживання;

знання болгарської мови;

відмова від свого громадянства;

відсутність порушень закону.

Громадянство Болгарії можуть надати біженцям або особам, які перебувають під захистом цієї країни останні три роки. Для них також діють обов’язкові умови щодо знань мови, відсутності судимостей і наявності грошей.

Якщо ж говорити про гуманітарний статус, то він має бути отриманий протягом п’яти років. Потрібно підтвердити дохід, мову та відсутність правопорушення, відмовитися від громадянства.

Особа, яка отримала дозвіл на проживання або ПМП протягом останніх 3 років, теж має право на паспорт за умови відповідності іншим, згаданим, вимогам.

Громадянство Болгарії через шлюб вважається підвидом спрощеної натуралізації. У цьому разі спочатку дають посвідку на проживання, а паспорт — через три роки проживання в країні на підставі довгострокової посвідки на проживання або резидентства.

Варто зазначити, що в цьому разі здобувач може не відмовлятися від свого паспорта — потрібно просто підтвердити знання мови (базово), надати свідоцтво про шлюб і показати достатній рівень доходу.

Інші способи отримати громадянство Болгарії для українців

Для початку розглянемо, як отримати громадянство Болгарії за походженням. Законодавство цієї країни дозволяє надавати іноземцям громадянство на підставі походження. Таким чином, паспорт належить:

людям з болгарським походженням;

людям, у яких один із батьків був громадянином цієї країни;

людям, яких усиновили громадяни Болгарії.

Зазначену підставу підтверджують свідоцтвом про народження або іншими документами, які вкажуть на походження.

На громадянство за високі заслуги можуть подаватися тільки видатні люди у сферах спорту, технологій, науки та культури. Якщо у них є постійна посвідка на проживання протягом п’яти років, то можна відправляти заяву на отримання паспорта.

Інвестиції

Окремо розглядати варіант, як отримати громадянство Болгарії під час купівлі нерухомості, не варто, адже такої норми закону в них немає.

Це може спрацювати в рамках інвестиційної програми. Вклавши в економіку Болгарії близько 500 тисяч євро (понад мільйон левів), можна отримати посвідку на проживання, а через 12 місяців — подаватися на громадянство. Інвестор не зобов’язаний підтверджувати знання болгарської або перебувати на території цієї країни.

УНІАН За матеріалами:

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