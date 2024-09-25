Коли Болгарія планує стати повноправним членом Шенгенської зони — Finance.ua

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Коли Болгарія планує стати повноправним членом Шенгенської зони

Світ
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Коли Болгарія планує стати повноправним членом Шенгенської зони
Коли Болгарія планує стати повноправним членом Шенгенської зони
Болгарія вважає, що рішення щодо її повного членства в Шенгенської зоні буде прийнято до кінця цього року.
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Влада Софії висловила сподівання, що приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони щодо сухопутних кордонів незабаром буде завершено.
Про це повідомляє Schengen.News.
10 жовтня єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон разом із міністром внутрішніх справ Угорщини мають запропонувати Раді Європейського Союзу скасувати перевірки на сухопутних кордонах.
Нагадаємо, Болгарія та Румунія стали членами Шенгенської зони 31 березня 2024 року, скасувавши контроль над морськими та повітряними перевезеннями.
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Однак часткове приєднання обох країн до Шенгену означає, що контроль на сухопутних кордонах продовжує залишатися ефективним.

Довідка Finance.ua:

  • Болгарія продовжила програму допомоги біженцям з України. Гуманітарна допомога передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Європейської комісії.
  • Зараз болгарський уряд вирішив продовжити без змін програму гуманітарної допомоги для переміщених українців до 31 грудня 2024 року.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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