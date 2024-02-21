Болгарія та Румунія стануть частинами Шенгенської зони: що це означає для українців — Finance.ua

Болгарія та Румунія стануть частинами Шенгенської зони: що це означає для українців Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Болгарія та Румунія стануть частинами Шенгенської зони: що це означає для українців

З 1 березня Болгарія та Румунія стануть частинами Шенгенської зони. Для громадян України це приєднання означатиме скорочення максимальної тривалості перебування без віз у цих країнах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на European Commission.

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Чоловіки віком до 18 років та понад 60 років, а також ті, хто не підлягає призову у зв’язку зі своїм станом здоров’я і не вчинив тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил чинного законодавства. Однак умови виїзду за кордон можуть змінитися вже з 1 березня.

Що зміниться для українців

Починаючи з 1 березня Болгарія та Румунія стають частинами Шенгенської зони, що означає вільний перетин морських та повітряних кордонів з іншими країнами цієї зони.

Попри це, обговорення про спрощення контролю на сухопутних кордонах буде тривати у 2024 році, зазначають представники Єврокомісії.

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Для українців це приєднання означатиме скорочення дозволеного періоду перебування без візи в Болгарії та Румунії, включно з 90 додатковими днями, які були доступні до 1 березня 2024 року для тих, хто не звертався за тимчасовим захистом до державних установ.

Нагадаємо, 1 січня 2023 року Хорватія стала 27 країною Шенгенської зони. З цього дня на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.

Нова система в'їзду в ЄС, яка передбачає посилений контроль на кордонах Шенгенської зони, може запрацювати з 6 жовтня 2024 року. Це стосуватиметься всіх громадян третіх країн.

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