Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони — Finance.ua
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Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони

Світ
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Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони
Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони
Болгарії залишилося виконати останній критерій для приєднання до єврозони, який стосується рівня інфляції. У країні розраховують виконати цю умову до кінця року.
Про це журналістам у Пловдиві заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє Болгарська телеграфна агенція.
«Останнім критерієм для вступу Болгарії в єврозону є те, що інфляція не перевищує 1,5% від трьох найнижчих показників у зоні… Болгарія має один із найнижчих рівнів інфляції в регіоні, але порівняно з країнами єврозони, які у принципі мають низьку інфляцію, це створює труднощі», — сказав прем'єр-міністр Болгарії.
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За словами глави болгарського уряду, останні місяці інфляція в країні знижується, тоді як у Давосі європосадовці обіцяли: якщо країні вдасться впоратися з інфляцією, не буде проблем з прийняттям в єврозону.
«Обговорювався виняток, як із Хорватією, але він має бути в межах розумного. Немає гарантій, що ми досягнемо успіху до літа, коли вийде звіт, але я дуже впевнений, що до кінця року ми виконаємо і цей критерій», — підкреслив Денков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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