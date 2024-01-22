Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони — Finance.ua

Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони Сьогодні 17:21 — Світ

Стало відомо, коли Болгарія розраховує приєднатися до єврозони

Болгарії залишилося виконати останній критерій для приєднання до єврозони, який стосується рівня інфляції. У країні розраховують виконати цю умову до кінця року.

Про це журналістам у Пловдиві заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє Болгарська телеграфна агенція.

«Останнім критерієм для вступу Болгарії в єврозону є те, що інфляція не перевищує 1,5% від трьох найнижчих показників у зоні… Болгарія має один із найнижчих рівнів інфляції в регіоні, але порівняно з країнами єврозони, які у принципі мають низьку інфляцію, це створює труднощі», — сказав прем'єр-міністр Болгарії.

Читайте також Болгарія та Румунія почнуть видавати шенгенські візи: коли і як подаватися

За словами глави болгарського уряду, останні місяці інфляція в країні знижується, тоді як у Давосі європосадовці обіцяли: якщо країні вдасться впоратися з інфляцією, не буде проблем з прийняттям в єврозону.

«Обговорювався виняток, як із Хорватією, але він має бути в межах розумного. Немає гарантій, що ми досягнемо успіху до літа, коли вийде звіт, але я дуже впевнений, що до кінця року ми виконаємо і цей критерій», — підкреслив Денков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.