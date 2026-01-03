Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині на двох (приклад)
Німеччина — це популярна країна серед українців і для подорожей, і для переїзду. Українка, що живе в Німеччині, розповіла скільки грошей потрібно для того, аби комфортно жити місяць у цій популярній європейській країні.
Але, вартість життя там може здивувати, адже Німеччина також — одна з дорожчих країн Європи, повідомляє 24 Канал.
Житло
Українка розповіла, що зовсім нещодавно переїхала у нову квартиру, і за неї вона платить 315 євро, та ще 200 — за комунальні послуги. А якщо врахувати ще витрати на прибирання під’їзду та вивіз сміття, вартість квартири обходиться загалом десь у 600 євро.
На харчування блогерка витрачає близько 500 євро на місяць.
Ми харчуємося тільки вдома, ресторани чи якісь доставки — це прямо дуже-дуже рідко, тому за харчування виходить небагато. Але ми любимо пиво, тому на це даю ще десь 50 євро, — поділилася дівчина.
За спортзал на двох українка платить 70 євро, а за інтернет — ще 40. Ще 100 євро щомісяця доводиться витрачати на бензин для машини. Хлопець українки курить, тому ще на це йде приблизно 100 євро.
Читайте також
На відпустки та поїздки ми відкладаємо приблизно 200 євро, якщо виходить більше, відкладаємо більше, — додала українка.
Загалом же для життя в Німеччині двом людям достатньо буде 1660 євро.
Втім, ця сума приблизна, адже часом трапляються непередбачувані витрати — покупки одягу чи обслуговування машини.
Нагадаємо, реєстрація місця проживання в Німеччині або Anmeldung є не формальністю, а базовим юридичним обов’язком. Вона стосується всіх, хто планує залишатися в країні довше, зокрема громадян України.
Після заселення до житла людина має 14 днів, щоб подати заяву на Anmeldung. Відлік починається не з дати в’їзду до Німеччини, а з моменту фактичного вселення. Це підтверджується договором оренди або письмовим дозволом власника житла. Детальніше читайте за посиланням.
Українці, які проживають у Німеччині або подорожують до країни, зможуть користуватися українськими SIM-картами для дзвінків та мобільного інтернету без додаткових роумінгових платежів. Аналогічні умови діятимуть і для абонентів Vodafone у Німеччині під час перебування в Україні.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки грошей потрібно для життя в Німеччині на двох (приклад)
Розпочато виплату пенсій у 2026 році
Як отримати компенсацію, якщо сусіди затопили — пояснення КМДА
Чому туристи обирають Польщу замість Німеччини
Доступні інструменти для інвестицій
Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за минулий рік