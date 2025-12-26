0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как самостоятельно «отменить» справку ВПЛ

25
Как самостоятельно «отменить» справку ВПЛ
Как самостоятельно «отменить» справку ВПЛ
В соответствии с Законом «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» справка ВПЛ действительна бессрочно. Исключение составляют случаи, когда человек самостоятельно решает отказаться от справки. Причины такого решения не имеют значения.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ. Делимся объяснением экспертов, как работает процедура отказа от справки ВПЛ.

Кто может подать заявление

  • Лица от 14 лет — самостоятельно.
  • Дети до 14 лет — через законного представителя (отец, мать, опекун).
  • Недееспособные или ограниченно дееспособные лица — через законного представителя (опекун, попечитель).
В общем отказаться от справки ВПЛ можно несколькими способами — и лично, и онлайн.

Если хотите подать заявление лично

Заявление можно подать лично:
  1. В орган социальной защиты населения районных или городских госадминистраций, исполнительных органов советов.
  2. В центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Специальная форма заявления не утверждена. То есть она может быть произвольной, но обязательно должна содержать:
  • дату выдачи и номер справки ВПЛ;
  • серию и номер паспорта или иного документа, подтверждающего право на жительство (для иностранцев и лиц без гражданства) / свидетельство о рождении;
  • налоговый номер (если он есть);
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
Читайте также

Если хотите подать заявление онлайн

Через приложение

  1. Обновите приложение Дія до последней версии.
  2. Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Услуги».
  3. Выберите «Отмена статуса ВПЛ» и нажмите «Начать».
  4. Подтвердите достоверность данных и отправьте заявление.

На портале Дія

  1. Выберите подходящую услугу по ссылке на портале Дія.
  2. Нажмите кнопку «Подать заявление» и авторизуйтесь.
  3. Проверьте данные заявления и подпишите его электронной подписью. Система отправит ее в орган соцзащиты.
Заявление рассматривается около 15 минут. После обработки в приложение Дія, на портал или на электронную почту придет уведомление, а справка исчезнет из списка доступных документов.
Ранее Finance.ua рассказывал, что часто ВПЛ сталкиваются с ситуацией, когда «прописка» осталась на временно оккупированной территории (ВОТ) или ее просто нет в паспорте. Но это не означает, что такие лица не могут встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems