Как самостоятельно «отменить» справку ВПЛ

В соответствии с Законом «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» справка ВПЛ действительна бессрочно. Исключение составляют случаи, когда человек самостоятельно решает отказаться от справки. Причины такого решения не имеют значения.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ. Делимся объяснением экспертов, как работает процедура отказа от справки ВПЛ.

Кто может подать заявление

Лица от 14 лет — самостоятельно.

Дети до 14 лет — через законного представителя (отец, мать, опекун).

Недееспособные или ограниченно дееспособные лица — через законного представителя (опекун, попечитель).

В общем отказаться от справки ВПЛ можно несколькими способами — и лично, и онлайн.

Если хотите подать заявление лично

Заявление можно подать лично:

В орган социальной защиты населения районных или городских госадминистраций, исполнительных органов советов. В центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Специальная форма заявления не утверждена. То есть она может быть произвольной, но обязательно должна содержать:

дату выдачи и номер справки ВПЛ;

серию и номер паспорта или иного документа, подтверждающего право на жительство (для иностранцев и лиц без гражданства) / свидетельство о рождении;

налоговый номер (если он есть);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Если хотите подать заявление онлайн

Через приложение

Обновите приложение Дія до последней версии. Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Услуги». Выберите «Отмена статуса ВПЛ» и нажмите «Начать». Подтвердите достоверность данных и отправьте заявление.

На портале Дія

Выберите подходящую услугу по ссылке на портале Дія. Нажмите кнопку «Подать заявление» и авторизуйтесь. Проверьте данные заявления и подпишите его электронной подписью. Система отправит ее в орган соцзащиты.

Заявление рассматривается около 15 минут. После обработки в приложение Дія, на портал или на электронную почту придет уведомление, а справка исчезнет из списка доступных документов.

Ранее Finance.ua рассказывал , что часто ВПЛ сталкиваются с ситуацией, когда «прописка» осталась на временно оккупированной территории (ВОТ) или ее просто нет в паспорте. Но это не означает, что такие лица не могут встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку.

