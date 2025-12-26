Президент Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.
Об этом сообщается в Telegram главы государства.
По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.
«Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Много может решиться до нового года», — сообщил Зеленский.
Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19−21 декабря провели ряд консультаций, в ходе которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах — частях предстоящего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой сложной темой остается территориальный вопрос.
24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.
Поделиться новостью
Также по теме
Состоялся первый успешный аукцион по распределению электроэнергии через границы (список стран)
Установление ФЛП платежных терминалов: что предлагает Минэкономики
Что делать, если работодатель молчит после собеседования
Президент Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году (аналитика)
путин заявил, что США и рф обсуждают совместное управление ЗАЭС без участия Украины