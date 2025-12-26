Президент Зеленский анонсировал встречу с Трампом Сегодня 11:12

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

Об этом сообщается в Telegram главы государства.

По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

«Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Много может решиться до нового года», — сообщил Зеленский.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19−21 декабря провели ряд консультаций, в ходе которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах — частях предстоящего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой сложной темой остается территориальный вопрос.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

