Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню
Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе, Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services.
Меры предусматривают замораживание всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрет отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес.
В МИД Китая добавили, что лицам, находящимся в санкционном списке, также запрещено въезжать в страну.
«Вопрос Тайваня является основой ключевых интересов Китая и первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Любые провокационные действия, пересекающие черту в вопросе Тайваня, встретят решительную реакцию со стороны Китая», — заявил спикер китайского МИДа.
