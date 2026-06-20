0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие квартиры в старых домах лучше не покупать

Недвижимость
7
На что обратить внимание при покупке старой квартиры
На что обратить внимание при покупке старой квартиры, Фото: magnific
Квартиры в домах старого жилого фонда остаются востребованными благодаря более низкой стоимости по сравнению с новостройками. Однако при покупке такой квартиры следует обращать внимание не только на цену или расположение, но и на техническое состояние самого здания.
Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в интервью «Новости. Live».

Какие квартиры в старых домах лучше не покупать

При покупке жилья в старом фонде, прежде всего, следует оценивать состояние дома. Наибольшие риски связаны со зданиями, где давно не обновлялись инженерные коммуникации, не проводились капитальные ремонты или есть очевидные проблемы с конструктивом.
По словам эксперта, особенно осторожными следует быть с панельными домами 1960−1970-х годов, которые не проходили модернизацию. Такие здания рассчитывались на 50−70 лет эксплуатации, а их проекты создавались без учета возможных военных рисков.
Если здание за это время системно не ремонтировали, покупателю придется вкладывать дополнительные средства в его содержание, а рыночная привлекательность такого жилья со временем может снижаться.
Также Берещак советует избегать квартир с проблемной юридической историей, самопроизвольными перепланировками и домов, где накапливаются системные проблемы ОСМД или управляющей компании.

Какие квартиры старого фонда больше всего ценятся

До этого Finance.ua отмечал, что наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего, это исторические дома в центральных районах крупных городов, которые прошли качественную реставрацию, а также классические «сталинки».
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems