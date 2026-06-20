Какие квартиры в старых домах лучше не покупать Сегодня 13:11 — Недвижимость

На что обратить внимание при покупке старой квартиры, Фото: magnific

Квартиры в домах старого жилого фонда остаются востребованными благодаря более низкой стоимости по сравнению с новостройками. Однако при покупке такой квартиры следует обращать внимание не только на цену или расположение, но и на техническое состояние самого здания.

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в интервью «Новости. Live».

Какие квартиры в старых домах лучше не покупать

При покупке жилья в старом фонде, прежде всего, следует оценивать состояние дома. Наибольшие риски связаны со зданиями, где давно не обновлялись инженерные коммуникации, не проводились капитальные ремонты или есть очевидные проблемы с конструктивом.

По словам эксперта, особенно осторожными следует быть с панельными домами 1960−1970-х годов, которые не проходили модернизацию. Такие здания рассчитывались на 50−70 лет эксплуатации, а их проекты создавались без учета возможных военных рисков.

Если здание за это время системно не ремонтировали, покупателю придется вкладывать дополнительные средства в его содержание, а рыночная привлекательность такого жилья со временем может снижаться.

Также Берещак советует избегать квартир с проблемной юридической историей, самопроизвольными перепланировками и домов, где накапливаются системные проблемы ОСМД или управляющей компании.

Какие квартиры старого фонда больше всего ценятся

До этого Finance.ua отмечал , что наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего, это исторические дома в центральных районах крупных городов, которые прошли качественную реставрацию, а также классические «сталинки».

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