Какие квартиры в старых домах лучше не покупать
Квартиры в домах старого жилого фонда остаются востребованными благодаря более низкой стоимости по сравнению с новостройками. Однако при покупке такой квартиры следует обращать внимание не только на цену или расположение, но и на техническое состояние самого здания.
Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в интервью «Новости. Live».
Какие квартиры в старых домах лучше не покупать
При покупке жилья в старом фонде, прежде всего, следует оценивать состояние дома. Наибольшие риски связаны со зданиями, где давно не обновлялись инженерные коммуникации, не проводились капитальные ремонты или есть очевидные проблемы с конструктивом.
По словам эксперта, особенно осторожными следует быть с панельными домами 1960−1970-х годов, которые не проходили модернизацию. Такие здания рассчитывались на 50−70 лет эксплуатации, а их проекты создавались без учета возможных военных рисков.
Если здание за это время системно не ремонтировали, покупателю придется вкладывать дополнительные средства в его содержание, а рыночная привлекательность такого жилья со временем может снижаться.
Также Берещак советует избегать квартир с проблемной юридической историей, самопроизвольными перепланировками и домов, где накапливаются системные проблемы ОСМД или управляющей компании.
Какие квартиры старого фонда больше всего ценятся
До этого Finance.ua отмечал, что наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего, это исторические дома в центральных районах крупных городов, которые прошли качественную реставрацию, а также классические «сталинки».
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