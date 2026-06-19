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«Киевгорстрой» просит у Киева еще 3 млрд грн на достройку объектов

Фондовый рынок
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«Киевгорстрой» просит о дополнительной эмиссии акций
«Киевгорстрой» просит о дополнительной эмиссии акций
Холдинговая компания «Киевгорстрой» обратилась к столичным властям с просьбой увеличить уставный капитал предприятия по меньшей мере на 3 млрд грн.
Об этом говорится в обращении председателя правления компании Валерия Засуцкого к мэру Киева Виталию Кличко, сообщает Экономическая правда.

Докапитализации 2025 года оказалось недостаточно

В тексте обращения говорится, что докапитализация на 2,56 млрд грн в декабре 2025 года помогла возобновить работы на строительных площадках после длительного простоя, но этих средств не хватит на все необходимые расходы.
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«Привлеченных от докапитализации средств уже недостаточно для выполнения поставленных перед компанией задач, учитывая необходимость погашения кредиторской задолженности перед подрядчиками, возникшей за прошлый период, банковских кредитов, уплаты средств долевого участия в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, уплаты компенсации арендной платы за землю», — говорится в тексте.

Компания просит о дополнительной эмиссии акций

Для «сохранения положительной динамики деятельности предприятия» в 2027—2028 годах Засуцкий просит, чтобы Киевсовет согласовал допэмиссию акций «на сумму не менее 3 миллиардов гривен», а акционер — территориальная община Киева — выкупила их.
«Сложившийся на 2026−2028 годы план финансирования достройки объектов демонстрирует, что большое количество незавершенных строительством жилых комплексов останутся без соответствующего финансирования, поскольку полученных средств для их достройки и строительства внешних инженерных сетей все же недостаточно», — говорится в обращении.
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Комиссия Киевского городского совета по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала инициативу.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию шесть объектов.
По материалам:
Економічна Правда
БизнесКиев
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