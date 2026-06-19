«Киевгорстрой» просит у Киева еще 3 млрд грн на достройку объектов Сегодня 09:29 — Фондовый рынок

«Киевгорстрой» просит о дополнительной эмиссии акций

Холдинговая компания «Киевгорстрой» обратилась к столичным властям с просьбой увеличить уставный капитал предприятия по меньшей мере на 3 млрд грн.

Об этом говорится в обращении председателя правления компании Валерия Засуцкого к мэру Киева Виталию Кличко, сообщает Экономическая правда.

Докапитализации 2025 года оказалось недостаточно

В тексте обращения говорится, что докапитализация на 2,56 млрд грн в декабре 2025 года помогла возобновить работы на строительных площадках после длительного простоя, но этих средств не хватит на все необходимые расходы.

«Привлеченных от докапитализации средств уже недостаточно для выполнения поставленных перед компанией задач, учитывая необходимость погашения кредиторской задолженности перед подрядчиками, возникшей за прошлый период, банковских кредитов, уплаты средств долевого участия в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, уплаты компенсации арендной платы за землю», — говорится в тексте.

Компания просит о дополнительной эмиссии акций

Для «сохранения положительной динамики деятельности предприятия» в 2027—2028 годах Засуцкий просит, чтобы Киевсовет согласовал допэмиссию акций «на сумму не менее 3 миллиардов гривен», а акционер — территориальная община Киева — выкупила их.

«Сложившийся на 2026−2028 годы план финансирования достройки объектов демонстрирует, что большое количество незавершенных строительством жилых комплексов останутся без соответствующего финансирования, поскольку полученных средств для их достройки и строительства внешних инженерных сетей все же недостаточно», — говорится в обращении.

Комиссия Киевского городского совета по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала инициативу.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию шесть объектов.

Економічна Правда По материалам:

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