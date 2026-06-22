Сколько стоит аренда комнаты в Украине: цены по областям Сегодня 10:02 — Недвижимость

Запорожская область стала лидером по темпам роста спроса

Самым дорогим регионом по стоимости аренды комнат в мае 2026 года стала Закарпатская область. Медианная цена здесь составила 6 тыс. грн в месяц, что на 20% больше, чем в мае 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Где самый большой спрос на аренду комнат

Активнее всего арендаторы искали комнаты для долгосрочной аренды в Запорожской области. Здесь количество откликов на одно объявление выросло в 4,4 раза по сравнению с маем прошлого года.

Существенный рост интереса также зафиксировали в Харьковской области — почти в три раза, в Николаевской — в 1,7 раза, а в Закарпатской — в 1,5 раза.

Среди регионов, где спрос также возрос:

Черкасская область — на 38% по сравнению с маем 2025 года;

Хмельницкая область — на 28%;

Черновицкая область — на 26%;

Полтавская область — на 24%;

Днепропетровская область — на 20%;

Ивано-Франковская область — на 17%;

Львовская область — на 14%;

Кировоградская область — на 9%.

В каких регионах спрос снизился

В части областей спрос на долгосрочную аренду комнат сократился. Наибольшее падение было зафиксировано в Херсонской области — количество откликов на одно объявление уменьшилось в шесть раз по сравнению с маем 2025 года.

Снижение спроса также наблюдалось в:

Черниговской области — на 46%;

Волынской области — на 40%;

Ровенской области — на 32%;

Сумской области — на 24%;

Тернопольской области — на 15%.

Какие цены на долгосрочную аренду комнат

Относительно стоимости аренды самым дорогим регионом в мае 2026 года стала Закарпатская область, где медианная цена комнаты достигла 6 тыс. грн в месяц — это на 20% больше, чем в мае 2025 года.

В регионы с высокой стоимостью аренды также вошли:

Львовская область — 5 тыс. грн в месяц (цена с мая 2025 года не изменилась);

Черновицкая область — 4,5 тыс. грн (цена увеличилась на 12,5% по сравнению с маем 2025 года);

В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской и Киевской областях медианная цена аренды комнаты составила 4 тыс. грн.

За 3,5 тыс. грн. можно было арендовать комнаты в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Кировоградской и Одесской областях аренда стоит 3 тыс. грн., в Николаевской и Сумской — 2,5 тыс. грн.

В Харьковской области медианная цена комнаты увеличилась с 2,3 тыс. грн. до 3 тыс. грн., в Запорожской — с 2,5 тыс. грн. до 3 тыс. грн., а в Черниговской — с 2 тыс. грн. до 2,5 тыс. грн. В Донецкой области аренда снизилась с 3,5 тыс. грн в мае 2025 года до 3 тыс. грн в мае 2026 года.

Самые доступные цены на аренду комнат в мае 2026 года зафиксированы в Херсонской области — 1,5 тыс. грн в месяц (в мае 2025 — 2 тыс. грн).

Запорожская область стала лидером по темпам роста спроса и остается среди регионов с относительно доступной арендой — 3 тыс. грн в месяц. Похожая ситуация наблюдается в Харьковской области, где спрос вырос почти втрое, а цена аренды остается средней по Украине. Рост спроса в этих областях связан с потребностью во временном жилье из-за перемещения людей и ситуацией безопасности в прифронтовых регионах.

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