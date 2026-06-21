Сколько стоит жилье в Германии Сегодня 16:15 — Недвижимость

Актуальные цены на жилье в Германии, Фото: magnific

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Германии составляет более 3 тысяч евро. В то же время стоимость жилья существенно отличается в зависимости от федеральной земли: в крупных экономических центрах цены почти в три раза выше, чем в самых дешевых восточных регионах.

О том, где в Германии продают самое дорогое жилье, а где самое дешевое, свидетельствуют данные Immowelt.

Какие средние цены на жилье в Германии

Средняя цена квадратного метра квартир в Германии в июне 2026 года составляет 3272 евро, а домов — 2867 евро.

Самые дешевые квартиры на рынке стартуют от 1951 евро за квадратный метр, в то время как самые дорогие достигают 5667 евро.

Читайте также В каких столицах ЕС аренда жилья «съедает» всю минимальную зарплату

Дома стоят от 1366 евро за квадратный метр в самых доступных сегментах, а максимальные цены достигают 5158 евро за квадратный метр.

Где в стране жилье самое дорогое

Самые высокие средние цены на недвижимость зафиксировали в Гамбурге, Берлине и Баварии:

Гамбург — средняя стоимость квадратного метра составляет 5920 евро. Квартиры там в среднем стоят 6018 евро за квадратный метр, а дома — 5400 евро. Самые дорогие квартиры составляют 12 037 евро за квадратный метр, а дома — 10 800 евро.

Берлин — квадрат в среднем продают за 4932 евро. Квартиры стоят 4938 евро, а дома — 4869 евро за квадратный метр. Максимальная цена квартир достигает 9643 евро.

Бавария (Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург) — средняя цена квадратного метра — 4195 евро. Средняя цена квартир там — 4427 евро, а домов — 3721 евро за квадрат. Самые дорогие квартиры в регионе продают за 7098 евро за квадратный метр.

К дорогим регионам также относятся Баден-Вюртемберг (Штутгарт, Карлсруэ, Мангайм, Фрайбург) и Гессен (Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Кассель, Дармштадт).

В Баден-Вюртемберг средняя цена недвижимости составляет 3560 евро за квадратный метр, а в Гессене — 3322 евро.

Где жилье самое дешевое

Самые низкие цены на жилье в июне 2026 г. были в восточных федеральных землях.

В Саксонии-Ангальт (Магдебург, Галле, Дессау-Росслау) средняя цена квадратного метра составляет 1607 евро. Квартиры там стоят в среднем 1678 евро за квадратный метр, а дома — 1448 евро. Самые дешевые дома можно найти от 584 евро за квадратный метр.

В Тюрингии (Эрфурт, Йена, Гера, Веймар) квадрат продают в среднем за 1699 евро, а в Саксонии (Лейпциг, Дрезден, Хемниц) — за 1814 евро.

Читайте также Подорожает ли жилье в Германии — оценки аналитиков

В Саарланде (Саарбрюккен, Нойнкирхен, Фельклинген) средняя стоимость жилья составляет 1974 евро за квадратный метр.

В Мекленбург-Передней Померании (Росток, Шверин, Нойбранденбург) средняя цена квадратного метра составляет 2439 евро, а в Нижней Саксонии (Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург, Оснабрюк) — 2445 евро.

Какие цены в других федеральных землях:

В Бранденбурге (Потсдам, Котбус, Бранденбург-на-Гафеле) квадратный метр в среднем стоит 2699 евро,

в Бремене (Бремен, Бремергафен) — 2714 евро,

в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен) — 2846 евро,

в Рейнланд-Пфальк (Майнц, Людвигсхафен, Трир, Кобленц) — 2592 евро,

в Шлезвиг-Гольштейне (Киль, Любек, Фленсбург) — 3253 евро.

Разница между самыми дорогими и дешевыми регионами Германии превышает 4 тысячи евро за квадратный метр.

Самое доступное жилье сосредоточено преимущественно в восточной части страны, в то время как крупные города и экономически мощные земли остаются самыми дорогими для покупки недвижимости.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.