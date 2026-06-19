Где чаще всего покупают жилье по сертификатам «єВідновлення»

Большинство граждан, пользующихся программой «єВідновлення», выбирают новое жилье в своих или близлежащих регионах. Несмотря на возможность свободного выбора места жительства, массовый переезд на запад Украины не зафиксирован.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Где наиболее активно используют жилищные сертификаты
По данным правительства, наибольшее количество использованных сертификатов зафиксировано в прифронтовых и крупных регионах.
В Министерстве развития общин отмечают, что программа не предусматривает искусственного стимулирования переселения в отдельные регионы из-за дополнительных коэффициентов или льгот.
Подход базируется на принципе свободы выбора — граждане сами решают, где покупать новое жилье после потери предыдущего, без привязки к региональным финансовым стимулам.
«В настоящее время вопрос введения отдельных повышающих коэффициентов в зависимости от региона приобретения жилья не рассматривается. При разработке программы государство исходило из ключевого принципа — обеспечить человеку право самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье после потери собственного», — отметил Кулеба.
Ранее мы сообщали, что в большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в области безопасности и более низкого спроса на жилье.