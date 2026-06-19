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Где чаще всего покупают жилье по сертификатам «єВідновлення»

Недвижимость
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Жилая недвижимость
Жилая недвижимость
Большинство граждан, пользующихся программой «єВідновлення», выбирают новое жилье в своих или близлежащих регионах. Несмотря на возможность свободного выбора места жительства, массовый переезд на запад Украины не зафиксирован.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Где наиболее активно используют жилищные сертификаты

По данным правительства, наибольшее количество использованных сертификатов зафиксировано в прифронтовых и крупных регионах.
Лидерами стали:
  • Харьковская область — 7552 сертификата;
  • Киевская область — 5510;
  • Днепропетровская область — 3843;
  • город Киев — 2632;
  • Сумская область — 2387.
В западных регионах показатели значительно ниже. В частности:
  • в Ивано-Франковской области использовано 442 сертификата,
  • Львовской — 368,
  • Винницкой — 371,
  • Закарпатской — 341,
  • Тернопольской — 209,
  • Ровенской — 123,
  • Волынской — 98,
  • Черновицкой — 87.
Правительство объясняет такую ​​динамику тем, что люди в основном остаются или возвращаются в знакомые общины, где у них социальные связи, работа и семья.
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Подход к программе и региональным отличиям

В Министерстве развития общин отмечают, что программа не предусматривает искусственного стимулирования переселения в отдельные регионы из-за дополнительных коэффициентов или льгот.
Подход базируется на принципе свободы выбора — граждане сами решают, где покупать новое жилье после потери предыдущего, без привязки к региональным финансовым стимулам.
«В настоящее время вопрос введения отдельных повышающих коэффициентов в зависимости от региона приобретения жилья не рассматривается. При разработке программы государство исходило из ключевого принципа — обеспечить человеку право самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье после потери собственного», — отметил Кулеба.
Ранее мы сообщали, что в большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в области безопасности и более низкого спроса на жилье.
По материалам:
РБК-Україна
Жилая недвижимостьЄОселяИпотека
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