Где чаще всего покупают жилье по сертификатам «єВідновлення» Сегодня 08:04 — Недвижимость

Жилая недвижимость

Большинство граждан, пользующихся программой «єВідновлення», выбирают новое жилье в своих или близлежащих регионах. Несмотря на возможность свободного выбора места жительства, массовый переезд на запад Украины не зафиксирован.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Где наиболее активно используют жилищные сертификаты

По данным правительства, наибольшее количество использованных сертификатов зафиксировано в прифронтовых и крупных регионах.

Лидерами стали:

Харьковская область — 7552 сертификата;

Киевская область — 5510;

Днепропетровская область — 3843;

город Киев — 2632;

Сумская область — 2387.

В западных регионах показатели значительно ниже. В частности:

в Ивано-Франковской области использовано 442 сертификата,

Львовской — 368,

Винницкой — 371,

Закарпатской — 341,

Тернопольской — 209,

Ровенской — 123,

Волынской — 98,

Черновицкой — 87.

Правительство объясняет такую ​​динамику тем, что люди в основном остаются или возвращаются в знакомые общины, где у них социальные связи, работа и семья.

Подход к программе и региональным отличиям

В Министерстве развития общин отмечают, что программа не предусматривает искусственного стимулирования переселения в отдельные регионы из-за дополнительных коэффициентов или льгот.

Подход базируется на принципе свободы выбора — граждане сами решают, где покупать новое жилье после потери предыдущего, без привязки к региональным финансовым стимулам.

«В настоящее время вопрос введения отдельных повышающих коэффициентов в зависимости от региона приобретения жилья не рассматривается. При разработке программы государство исходило из ключевого принципа — обеспечить человеку право самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье после потери собственного», — отметил Кулеба.

Ранее мы сообщали , что в большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в области безопасности и более низкого спроса на жилье.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.