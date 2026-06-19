Какая сейчас стоимость земли в Украине (инфографика) Сегодня 14:00 — Недвижимость

Какая сейчас стоимость земли в Украине (инфографика)

До нападения рф в феврале продавали в среднем 10 тысяч га в неделю, продажи упали в 4 раза — до 2, 5 тысяч га в неделю.

Согласно инфографике Опендатабот , земля в Киевской области сейчас стоит 173 276 грн за гектар.

Где самая большая цена

Самая высокая цена в Ивано-Франковской области — там она достигает до 283 885 гривен. Львовская область — 139 525 грн, Закарпатская — 93 542 гривен. Тернопольская область — 112 219 гривен; Полтавская область — 94 568 гривен.

Где самая низкая цена

В Донецкой области — 32 364 грн, Николаевской области — 42 383 гривны; в Херсонской области — 42 894 гривны. В Харьковской — 48 380 грн за гектар.

В общей сложности по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га — это менее 1% от общей площади с 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.

Средняя стоимость гектара

Средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тысяч гривен за гектар. Первый месяц после возобновления работы в мае 2022 года цены достигали 43 тысяч грн за гектар.

Напомним, рынок земли — это возможность продавать и покупать в собственность земли сельскохозяйственного назначения. Мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель был снят 01 июля 2021 — через 20 лет после введения.

Право на продажу и покупку таких земель имеют только физические лица. Компании смогут воспользоваться этой возможностью с 1 января 2024 года.

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Стоимость земли сельскохозяйственного назначения не может быть меньше ее нормативно-денежной оценки — такое ограничение установлено до 2030 года. Этот показатель определяется как капитализированный рентный доход с участка, то есть зависит от его площади и типа почвы.

Можно ли дарить землю

Напомним, что с 1 июля 2021 года также разрешается дарение земельных участков сельхозназначения, находящихся в частной собственности.

Однако дарить землю можно только ограниченному кругу лиц. Так, согласно Земельному кодексу, дарить землю можно только в пользу другого из супругов, родственников (детей, родителей, родных (полнородных и неполнородных) братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабы, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы, племянницы и племянницы, мачехи и т. д.

Ранее Finance.ua писал , что, несмотря на войну и экономические риски, спрос на сельскохозяйственные участки в Украине не исчезает, а цены продолжают расти. В 2026 году средняя стоимость гектара составила 75,1 тыс. грн, что стало одним из самых высоких показателей на рынке земли.

Старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрей Мартын объяснил причины удорожания и можно ли считать нынешнюю цену обоснованной.

На рост стоимости сельскохозяйственных земель влияет сразу несколько факторов.

В первую очередь аграрный сектор постепенно оправился после потрясений 2022 года.

Еще один фактор — усиление конкуренции за земельные ресурсы.

Кроме того, значительная часть сделок заключается по нормативной денежной оценке земельных участков.

самые плодородные почвы. Высокое среднее качество грунтов было зафиксировано только в двух областях — Кировоградской и Харьковской. При этом в Кировоградской области один из наименьших объемов внесенных органических удобрений, а также уменьшается доля цинка. Также недавно мы писали о том, какие области Украины имеютВысокое среднее качество грунтов было зафиксировано только в двух областях — Кировоградской и Харьковской. При этом в Кировоградской области один из наименьших объемов внесенных органических удобрений, а также уменьшается доля цинка.

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