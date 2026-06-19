Пышный не исключает продажи ПриватБанка и Ощадбанка инвесторам
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный не исключает возможности приватизации государственных ПриватБанка и Ощадбанка. В то же время, по его словам, соответствующие решения должны быть приняты в рамках комплексной стратегии развития государственного банковского сектора.
Об этом он заявил во время пресс-брифинга по решениям по монетарной политике, передает «Интерфакс-Украина».
«ПриватБанк — почему нет? Ощадбанк — почему нет? Каждый государственный банк имеет определенные наработки, договоренности и уровень заинтересованности со стороны инвесторов. Где-то это ЕБРР, где-то IFC, где-то другие инвесторы», — сказал он.
Стратегия для государственного банковского сектора
По словам Пышного, будущая стратегия должна определить направления деятельности государственных банков, ключевые показатели их эффективности, перспективы разгосударствления, а также согласование этих планов с развитием фондового рынка.
«Давайте все это соберем в какое-нибудь комплексное стратегическое видение», — подчеркнул глава НБУ.
Он отметил, что стратегия развития государственного банковского сектора должна быть подготовлена до конца июня, после чего вокруг нее ожидается обсуждение.
В то же время Пышный уточнил, что Нацбанк в этом процессе будет выступать участником дискуссии, а не разработчиком стратегии.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственного ПриватБанка на фондовой бирже. «Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Мы даже рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка для продажи акций самых прибыльных учреждений, таких как ПриватБанк», — заявлял замглавы НБУ Дмитрий Олейник.
Он добавил, что в ближайшее время планируется приватизация двух государственных банков, а именно «Укргазбанка» и «Сенс Банка», которые будут пытаться продать по рыночной цене.
Поделиться новостью
Также по теме
«Киевгорстрой» просит у Киева еще 3 млрд грн на достройку объектов
ПартнерскаяDOROFEEVA стала культурным партнёром Binance в Украине
Microsoft показала новое поколение планшетов и ноутбуков Surface (фото)
Акции крупнейших нефтегазовых компаний рф обвалились
Капитальные инвестиции в Украине выросли до 130 млрд грн
OpenAI выйдет на биржу с убытком в $39 млрд