Пышный не исключает продажи ПриватБанка и Ощадбанка инвесторам Сегодня 12:26 — Фондовый рынок

Стратегия развития государственного банковского сектора должна быть подготовлена ​​к концу июня

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный не исключает возможности приватизации государственных ПриватБанка и Ощадбанка. В то же время, по его словам, соответствующие решения должны быть приняты в рамках комплексной стратегии развития государственного банковского сектора.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга по решениям по монетарной политике, передает «Интерфакс-Украина».

ПриватБанк — почему нет? Ощадбанк — почему нет? Каждый государственный банк имеет определенные наработки, договоренности и уровень заинтересованности со стороны инвесторов. Где-то это ЕБРР, где-то IFC, где-то другие инвесторы», — сказал он.

Стратегия для государственного банковского сектора

По словам Пышного, будущая стратегия должна определить направления деятельности государственных банков, ключевые показатели их эффективности, перспективы разгосударствления, а также согласование этих планов с развитием фондового рынка.

«Давайте все это соберем в какое-нибудь комплексное стратегическое видение», — подчеркнул глава НБУ.

Он отметил, что стратегия развития государственного банковского сектора должна быть подготовлена ​​до конца июня, после чего вокруг нее ожидается обсуждение.

В то же время Пышный уточнил, что Нацбанк в этом процессе будет выступать участником дискуссии, а не разработчиком стратегии.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальный банк Украины рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственного ПриватБанка на фондовой бирже. «Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Мы даже рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка для продажи акций самых прибыльных учреждений, таких как ПриватБанк», — заявлял замглавы НБУ Дмитрий Олейник.

Он добавил, что в ближайшее время планируется приватизация двух государственных банков, а именно «Укргазбанка» и «Сенс Банка», которые будут пытаться продать по рыночной цене.

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