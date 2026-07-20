Стартап из США предлагает найти работу с помощью ИИ в обмен на 20% первой зарплаты Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Американский стартап Refer представил сервис поиска работы, работающий по принципу «обратного рекрутера».

Стартап Refer запустил сервис, в котором ИИ-агент помогает искать вакансии, посылает работодателям рекомендации от имени кандидата и берет оплату только после успешного трудоустройства. Комиссия составляет 20% заработной платы за первый месяц работы.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Модель «обратного рекрутера»

Американский стартап Refer представил сервис поиска работы, работающий по принципу «обратного рекрутера». В отличие от обычных кадровых агентств он представляет не компании, а кандидатов и подбирает для них соответствующие вакансии.

Вместо живого консультанта пользователь получает ИИ-агента по имени Lia. Кандидат сообщает ему о своем опыте, желаемой должности, уровне зарплаты и других пожеланиях. После этого система подбирает подходящие вакансии. Если человек соглашается, Lia готовит вводное письмо и посылает его менеджеру по найму.

По данным компании, более половины кандидатов получают приглашение на собеседование в течение 24 часов после того, как Lia направляет рекомендацию. Refer также заявляет, что уже помог организовать более 5 тысяч собеседований и сотрудничает с более чем 2 тысячами работодателей, принимающих такие рекомендации.

Оплата только после трудоустройства

Услуга не требует предоплаты. Если кандидат находит работу благодаря сервису, он платит компании 20% своей зарплаты за первый месяц. Стартап отмечает, что чаще всего работает с вакансиями в области технологий, где уровень оплаты труда обычно выше.

На фоне распространения искусственного интеллекта процесс найма все больше автоматизируется. Кандидаты используют ИИ для создания резюме и мотивационных писем, а работодатели используют автоматические системы для первичного отбора заявок. Refer предлагает использовать искусственный интеллект и на стороне соискателей.

НВ По материалам:

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