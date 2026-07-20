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Google переименовала NotebookLM в Gemini Notebook и добавила новые функции

Технологии&Авто
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NotebookLM теперь называется Gemini Notebook
NotebookLM теперь называется Gemini Notebook
Google объявила о переименовании своего исследовательского инструмента NotebookLM в Gemini Notebook, который будет иметь больше возможностей в рамках экосистемы Google, в частности внутри приложения Gemini и в Поиске Google. Компания также сообщила о расширении возможностей сервиса, в частности добавление функции выполнения кода для анализа данных.

Что изменится

В новом обновлении каждый блокнот становится отдельным защищенным облачным контейнером, в котором пользователи могут генерировать и выполнять код создания интерактивных результатов. Это позволяет сочетать данные из разных источников и выполнять сложный анализ непосредственно в инструменте.

Кому доступна новая функция

Google отметила, что новая функция доступна пользователям платного тарифа Google AI Ultra, а также бизнес-клиентам Workspace с доступом к AI Ultra Access и AI Expanded Access. Для Pro-пользователей возможность выполнения кода будет открыта в ближайшие недели.
Компания сообщила, что блокноты уже можно просматривать в приложении Gemini, а вскоре они станут доступны и через Режим ИИ в Поиске.
NotebookLM впервые была представлена ​​на конференции Google I/O в 2023 году под названием Project Tailwind. С тех пор продукт приобрел популярность и в настоящее время используется более 30 миллионов пользователей и более 600 тысяч организаций. За три года Google интегрировала в него новые возможности, включая создание интерактивных подкастов, формирование тематических блокнотов, видеообзоры, поддержку дополнительных форматов файлов и корпоративный тарифный план.
По материалам:
mezha.media
ИИGoogleЧат бот
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