Google переименовала NotebookLM в Gemini Notebook и добавила новые функции

Google объявила о переименовании своего исследовательского инструмента NotebookLM в Gemini Notebook, который будет иметь больше возможностей в рамках экосистемы Google, в частности внутри приложения Gemini и в Поиске Google. Компания также сообщила о расширении возможностей сервиса, в частности добавление функции выполнения кода для анализа данных.
Что изменится
В новом обновлении каждый блокнот становится отдельным защищенным облачным контейнером, в котором пользователи могут генерировать и выполнять код создания интерактивных результатов. Это позволяет сочетать данные из разных источников и выполнять сложный анализ непосредственно в инструменте.
Кому доступна новая функция
Google отметила, что новая функция доступна пользователям платного тарифа Google AI Ultra, а также бизнес-клиентам Workspace с доступом к AI Ultra Access и AI Expanded Access. Для Pro-пользователей возможность выполнения кода будет открыта в ближайшие недели.
Компания сообщила, что блокноты уже можно просматривать в приложении Gemini, а вскоре они станут доступны и через Режим ИИ в Поиске.
Just like a physical notebook, your digital notebooks should go wherever you work. 📓
You can already access and create notebooks directly within the @GeminiApp, with full cross-app syncing between the Gemini app and the standalone @Gemini_Notebook experience.
NotebookLM впервые была представлена на конференции Google I/O в 2023 году под названием Project Tailwind. С тех пор продукт приобрел популярность и в настоящее время используется более 30 миллионов пользователей и более 600 тысяч организаций. За три года Google интегрировала в него новые возможности, включая создание интерактивных подкастов, формирование тематических блокнотов, видеообзоры, поддержку дополнительных форматов файлов и корпоративный тарифный план.