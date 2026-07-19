Лучшие гибридные внедорожники для большой семьи Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

BYD Sealion 8

Полноразмерные семиместные кроссоверы с гибридными силовыми агрегатами с подзарядкой от сети (PHEV) отлично подойдут большим семьям, стремящимся оптимизировать расходы на топливо. Эксперты назвали пять лучших больших гибридов года.

Об этом пишет carexpert.

Разбор лучших семейных гибридов (PHEV)

Каждый автомобиль в списке имеет уникальную архитектуру салона, разное количество крепежей для детских автокресел, свой объем багажника и индивидуальный электрический запас хода.

BYD Sealion 8

BYD Sealion 8

Детские кресла: Настоящий лидер по емкости. Благодаря наличию верхних ремней (Top Tether) на всех пяти задних сиденьях здесь можно одновременно и удобно установить пять детских автокресел. Если требуется ежедневный доступ к третьему ряду, конфигурацию можно оптимизировать под четыре кресла.

Безопасность и пространство: Единственный большой гибрид в рейтинге, объединяющий возможность установки 5 кресел с полноценными боковыми шторками безопасности для пассажиров третьего ряда (всего в машине 9 подушек). Салон чрезвычайно просторный: даже при установке автокресел лицом против хода движения, впереди комфортно разместится водитель ростом более 188 см.

Запас хода и багажник На чистом электричестве версия Dynamic FWD проезжает 103 км, а полноприводные модификации AWD — до 152 км. Багажник с разложенными тремя рядами вмещает одну коляску и две сумки с покупками.

Volvo XC90

Volvo XC90

Детские кресла: Второй ряд имеет крепление для трех детских сидений, а центральное место оснащено уникальным фирменным встроенным бустером для детей весом 15−36 кг (ростом от 97 см). Однако у третьего ряда нет верхних точек крепления, поэтому там детские автокресла зафиксировать не удастся.

Безопасность и пространство: Шведский премиум гарантирует топовый уровень безопасности благодаря защитным шторкам, защищающим пассажиров всех трех рядов. Сидения второго ряда имеют раздвижной механизм для гибкого распределения пространства, а на последнем ряду без проблем поместятся даже взрослые пассажиры.

Запас хода и багажник: Электрический ход составляет около 50 км, что потребует ежедневного подключения к розетке. При полной загрузке салона в багажник гарантированно помещается одна детская коляска.

Kia Sorento

Kia Sorento

Детские кресла: Как и лидер списка, Sorento предлагает фиксаторы Top Tether на всех пяти задних местах, позволяя взять на борт пять детских сидений одновременно. Однако для прохода на третий ряд одно кресло второго ряда придется снимать, поэтому в режиме ежедневного использования машина оптимизирована под четыре детских сиденья.

Безопасность и пространство: На задних рядах легко помещается водитель ростом до 186 см. Сидения галерки достаточно просторные, но важно учитывать нюанс: Kia не предусмотрела боковые подушки безопасности для пассажиров третьего ряда.

Запас хода и багажник: Батарея обеспечивает около 60 км хода. Багажное отделение очень вместительное: 18 больших пакетов в 5-местном варианте или 5 пакетов (или одна компактная коляска) в полной 7-местной компоновке.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Детские кресла: Третий ряд лишен верхних креплений для детских сидений и подушек безопасности. На втором ряду (разделенном в пропорции 60:40) можно тесно, но удобно разместить три узких автокресла. Поскольку для прохода назад нужно демонтировать кресло среднего ряда, для повседневной жизни это автомобиль формата «двое детей в креслах».

Пространство и эргономика: Пространство для ног ограничено. Если сзади стоят детские люльки против хода движения, спереди сможет сесть только водитель ростом до 162 см. С креслами по ходу движения это значение увеличивается до 180 см.

Запас хода и багажник Батареи хватает на 90 км автономности. Багажник вмещает 15 пакетов с покупками (с двумя рядами) или 4 пакета/одну детскую коляску (с тремя рядами).

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9

Детские кресла: Аналогично младшей модели, третий ряд не имеет креплений для безопасного монтажа автокресел и лишен шторки безопасности, поэтому галерка здесь предназначена только для периодических поездок взрослых или подростков низкого роста (до 162 см). Во втором ряду спокойно становятся три автокресла.

Пространство и эргономика: Запас места для ног здесь лучше, чем у Tiggo 8. Впереди перед креслом за ходом движения может комфортно сесть человек ростом 186 см (против хода движения — до 182 см). Для ежедневного использования модель также рассчитана на двоих детей в стационарных автокреслах из-за специфики доступа в салон.

Запас хода и багажник: Главный козырь модели — рекордный электрический запас хода до 170 км, чего большинству семей хватит на неделю поездок в школу без подзарядки. Багажник готов принять 15 больших пакетов в 5-местном варианте или 5 пакетов/одну коляску при условии использования всех 7 сидений.

Мета По материалам:

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