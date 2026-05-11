Налог на электромобили: что предлагают

В Украине появилась петиция с призывом ввести для электромобилей систему налогообложения в зависимости от фактического пробега транспортного средства вместо фиксированного налога для всех владельцев электрокаров.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в соответствующей петиции на сайте Кабинета министров.
В тексте обращения отмечается, что многие украинцы выбирают электромобили не как предмет роскоши, а из-за экономии и желания меньше вредить окружающей среде, поскольку они уменьшают загрязнение воздуха, уровень шума, зависимость от нефтепродуктов и выбросы парниковых газов.
В то же время авторы петиции подчеркивают, что фиксированный налог на электромобили, который сейчас обсуждается в Верховной Раде, будет несправедливым, ведь автомобили используются по-разному: часть владельцев ездит каждый день, тогда как другие могут месяцами не пользоваться транспортом.

Привязать к пробегу

В петиции предлагают альтернативную модель — оплату в зависимости от пробега электромобиля. Тогда такая система будет соответствовать принципу «кто больше пользуется дорогами — тот больше платит», а также будет стимулировать меньшее использование транспорта и уменьшение нагрузки на дороги.
Петицию № 41/009813−26эп зарегистрировали 8 мая 2026 года. В настоящее время она собрала 32 подписи из необходимых 25 тысяч.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине могут ввести новый налог для владельцев электромобилей.
Это связано с необходимостью наполнения дорожного фонда, который формируется преимущественно за счет акцизов на горючее. Такая инициатива активно обсуждается в Верховной Раде. О возможном нововведении сообщил народный депутат Юрий Камельчук
По его словам, стремительный рост количества электрокаров в Украине стал ключевым фактором начала дискуссии. Если раньше в стране насчитывалось около 20 тысяч таких авто, то сейчас их уже около 300 тысяч.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
