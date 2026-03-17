Renault планирует запустить 12 новых моделей в Европе до 2030 года

В Европе Renault планирует запустить 12 новых моделей до 2030 года, сформировав полный и привлекательный модельный ряд, предлагающий соответствующие технологии для каждого рынка и правильные продукты для каждого клиента.
В сегментах A-B, где у Renault исторически сложились лидирующие позиции, бренд будет продолжать наращивать динамику. Для этого он будет опираться на сильные и взаимодополняющие модели, недавно представленные на рынке, в частности, New Clio, Renault 5 E-Tech electric и Renault 4 E-Tech electric, а также Twingo E-Tech electric, что позволит расширить охват рынка до сегмента A.
В сегментах C-D, которые составляют 30% продаж, Renault готовит вторую волну моделей — новое поколение электрических и гибридных автомобилей. Цель бренда — выводить на рынок непрерывный поток инноваций, создающих добавленную стоимость, одновременно повышая конкурентоспособность.
Бренд также активизирует развертывание своих технологий за пределами Европы, чтобы предложить альтернативу дизельным двигателям в ряде регионов мира. Некоторые модели будут иметь электрическую силовую установку рядом с гибридными и ДВС-решениями.
Полностью электрические авто также остаются в самом центре стратегии Renault. Следующее поколение моделей в сегментах CD будет построено на новой электрической платформе RGEV medium 2.0. Созданная для европейских рынков, она обеспечивает увеличенный запас хода, 800-вольтовую платформу для сверхбыстрой зарядки, передовые технологии и оптимизированную эффективность.
Разработанная для сегментов от B+ до D, модульная и универсальная платформа может вмещать все типы кузовов. Она будет реализована в трех конфигурациях: 100% электрическая с запасом хода до 750 км WLTP, полноприводная электрическая 4×4 с буксировочной способностью до 2 тонн или электрическая с Range Extender, увеличивающая общий запас хода до 1400 км.
Таким образом, Renault предлагает инновационное, надежное и простое решение, сочетающее преимущества полностью электрической мобильности, способной справиться со сложными условиями, со свободой дальних поездок без компромиссов в отношении электрического опыта.
По материалам:
Autoconsulting
