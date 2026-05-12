Бум искусственного интеллекта повышает спрос на рабочие специальности Сегодня 16:57 — Технологии&Авто

Бурное развитие искусственного интеллекта создает новые возможности не только для программистов и инженеров. По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, одними из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в ближайшие годы могут стать электрики, сантехники, сварщики и строители.

Выступая перед выпускниками Университета Карнеги-Меллона, Хуанг заявил, что бум искусственного интеллекта запускает масштабное строительство дата-центров, заводов по производству чипов и другой инфраструктуры, а значит, требует большого количества квалифицированных работников. По его словам, рынок труда в эпоху ИИ выходит далеко за рамки программирования и инженерии.

ИИ запускает новую индустриальную волну

«Искусственный интеллект дает Америке возможность снова строить. Электрики, сантехники, монтажники, техники и строители — это ваше время», — сказал Хуанг.

По его словам, ИИ создает не только новую отрасль вычислений, но и фактически начинает новую индустриальную эпоху.

Инвестиции в эту сферу уже достигают сотен миллиардов долларов. Ожидается, что только крупнейшие технологические компании США в этом году потратят около $700 млрд на дата-центры и инфраструктуру для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

Спрос на рабочие профессии стремительно растет

По данным кадровой компании Randstad, за последние три года спрос на квалифицированные рабочие специальности вырос на 27%.

В частности:

спрос на строителей вырос на 30%;

на сварщиков — на 25%;

на электриков — на 18%.

В то же время работодателям все сложнее найти молодых работников, которые могли бы заменить опытных специалистов, выходящих на пенсию.

Дефицит кадров может повысить зарплаты

В области ИИ все чаще говорят о том, что ограничением для дальнейшего развития становится не только недостаток чипов и вычислительных мощностей, но и дефицит работников, способных строить необходимую инфраструктуру.

Эта проблема касается не только технологического сектора. Глава Ford Джим Фарли ранее отмечал, что в США не хватает специалистов рабочих профессий, которые могли бы поддержать развитие дата-центров и возвращение производства в страну.

На фоне такого дефицита работники рабочих специальностей могут извлечь выгоду. Дженсен Хуанг ранее предполагал, что их зарплаты могут достигать шестизначных сумм в долларах даже в начале карьеры.

Впрочем, эти перспективы в значительной степени зависят от дальнейшего развития рынка ИИ. Кроме того, работники, задействованные в строительстве дата-центров, не гарантируют постоянной занятости после завершения конкретных проектов. Несмотря на высокий спрос, темпы строительства дата-центров в США в прошлом году впервые с 2020 года замедлились из-за задержек с разрешениями, зонированием и подключением к электросетям.

Однако все больше молодых людей, разочарованных традиционным высшим образованием или стремясь выбрать профессию, менее уязвимую к автоматизации, начинают рассматривать рабочие специальности как перспективный карьерный путь.

Ранее мы сообщали, что вызовом рынка труда в Украине остается дефицит кадров, который в сфере строительства ощущается особенно остро. Конкуренция за вакансию здесь вдвое ниже средних показателей по рынку и этот разрыв не сокращается.

Кроме того, как свидетельствует опрос , каждый пятый украинец боится потерять работу из-за ИИ.

