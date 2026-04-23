Где весной в Украине покупают больше всего электроавто (инфографика)

По данным Укравтопрома , в I кв. в 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Самые большие регистрации авто:

Львовская область — 667 ед. (91% б/у);

Киев — 656 ед. (56% б/у);

Киевская обл. — 502 ед. (69% б/у);

Волынская обл. — 443 ед. (96% б/у);

Днепропетровская обл. — 378 ед. (68% б/у).

АИ инфографика finance.ua

Ранее Finance.ua писал , что б/у гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно уменьшить расходы на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.

Хотя также в Украине выросла популярность бензиновых автомобилей. В марте в Украине было зарегистрировано 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

