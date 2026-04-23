Базовый iPhone 18 выйдет позже и станет слабее

Apple может существенно пересмотреть подход к запуску новых iPhone. По данным инсайдеров, компания рассматривает возможность изменить график презентаций и позиционирования моделей в будущей линейке iPhone 18, а также оптимизировать базовую версию для снижения расходов.
Новый график запусков

Вместо обычной осенней презентации базовый iPhone 18 могут показать только весной 2027 года. Вместе с ним ожидается появление iPhone 18e и второго поколения iPhone Air.
В то же время, осень 2026 года компания, вероятно, посвятит премиальным моделям. В этот период могут получиться iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также складной iPhone Fold. Такой подход фактически разделит доступные и флагманские устройства не только по цене, но и времени релиза.

Упрощение базовой модели

Инсайдеры также указывают, что стандартный iPhone 18 может получить более простую техническую конфигурацию. Речь идет об использовании менее мощных чипов, более дешевой памяти и оптимизации производственных процессов.
В результате базовая версия может быть более близкой по характеристикам к iPhone 18e, чем к Pro-моделям. Это означает потенциальные компромиссы — в частности, в производительности, камерах, автономности или качестве дисплея.
В то же время, снижение себестоимости не обязательно приведет к удешевлению для покупателей. Вероятно, таким образом Apple пытается компенсировать рост стоимости компонентов, включая оперативную память.
Какие функции могут упростить, пока не раскрывается. Однако, учитывая предыдущие поколения, различия могут относиться к частоте обновления экрана, возможностям камер, времени работы без подзарядки и отсутствию части «Pro"-функций.
Если эта информация подтвердится, компания может провести одно из самых заметных изменений в своей продуктовой стратегии за последние годы.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
