Samsung работает над тремя моделями умных очков Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

В прошлом году Samsung представила гарнитуру Galaxy XR, призванную конкурировать с Vision Pro, а затем подтвердила разработку умных очков в стиле Meta Ray-Ban. Впрочем, на этом компания не останавливается.

По данным Android Authority, она готовит сразу три новые модели.

Три модели в работе

По словам издания, у Samsung в работе есть три модели — SM-0200P, SM-0200J под рабочим названием Jinju, а также третья пара с кодовым названием Haean. О Jinju и Haean сообщалось еще в прошлом году, а релиз последней ожидался вместе с Galaxy XR, однако тогда этого не произошло.

Новые упоминания об очках, найденных в коде One UI 9, свидетельствуют, что модель все же может выйти на рынок. Более того, это может произойти уже в ближайшие несколько месяцев.

Заодно стал известен и модельный номер Haean — SM-0500, из чего можно предположить, что SM-0200P и SM-0200J будут разными вариациями одного устройства, в то время как SM-0500 будет вполне отдельной моделью.

Кроме того, ранее сообщалось, что будущие XR-очки Samsung будут отображаться вместе с другими Bluetooth-устройствами, что упростит подключение. Теперь появились новые детали: их будут также показывать в приложениях Samsung Find и Google Find Hub.

