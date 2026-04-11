Samsung прекратит поддержку популярных смартфонов в 2026 году (фото)

Samsung прекратит поддержку популярных смартфонов в 2026 году

Какие смартфоны Samsung перестанут обновляться в 2026 году

Компания Samsung начала массово прекращать поддержку ряда популярных смартфонов, и в 2026 году этот процесс коснется сразу нескольких линеек — от флагманов до бюджетных моделей.

Об этом пишет BGR.

Согласно актуальной дорожной карте обновлений, Samsung постепенно изымает старые устройства из списка поддерживаемых.

После этого они будут продолжать работать как обычно, но перестанут получать все обновления программного обеспечения, включая обновления ОС Android и критически важные патчи безопасности. Ниже приведен полный список устройств.

Серия Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra)

Серия Galaxy S21 официально завершила поддержку в начале 2026 года. Эти устройства сначала поставлялись с Android 11 и получили весь обещанный цикл обновлений, вплоть до Android 15 с One UI 7.

Последние патчи безопасности вышли в январе 2026 г., после чего серия была полностью удалена из списка поддерживаемых устройств.

Серия Galaxy A/F/M (A03, A22, A52, F22, F42, M 32 , M 42 )

Значительное количество моделей среднего сегмента также оказалось вне поддержки. Прежде всего, это касается популярных устройств семейств Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M, выпущенных в 2021 году.

Такие смартфоны как Galaxy A03, A22, A52, а также F22, F42, M 32 и M 42 , больше не получают обновлений. Большинство из них остановились на Android 13, хотя некоторые модели, вроде Galaxy A52, успели получить Android 14.

В отличие от флагманов, эти устройства сначала имели более короткий цикл поддержки, поэтому их «срок службы» истек быстрее.

Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

Складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 пока еще остаются в списке поддерживаемых, однако находятся на финальной стадии. Они уже переведены на квартальные обновления, а полное прекращение поддержки ожидается до конца 2026 года.

Как и в случае с другими устройствами этого поколения, они получили Android 15 как последнее большое обновление.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE остается исключением в линейке S21 благодаря более позднему запуску в 2022 году. Именно поэтому срок его поддержки смещен, и он будет получать обновление дольше — до ноября 2026 года.

По состоянию на начало 2026 года смартфон уже переведен на квартальные обновления и получил Android 15 как последнее большое обновление.

Galaxy A13, A23 и M 13

Galaxy A13, A23 и M 13 , ставшие ядром бюджетной линейки Samsung 2022 года, сейчас находятся на последнем этапе своего жизненного цикла.

Galaxy A13 и Galaxy A23 уже получили Android 14 из One UI 6.1 и продолжают получать квартальные обновления безопасности, приближаясь к завершению поддержки. Galaxy M 13 , изначально вышедший из Android 12, также обновился до Android 14 (One UI 6), ставшего для него финальной версией системы.

Ожидается, что все три модели будут окончательно исключены из списка поддерживаемых устройств во второй половине 2026 г., при этом частота обновлений будет постепенно снижаться перед полным прекращением поддержки.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.