Введение налога на электроавто (мнение Гетманцева)

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отрицает возможность введения налога на электрокары.
Об этом он сообщил в telegram.
«В Комитете много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!» — написал депутат.

История

До этого в сети распространялась информация со ссылкой на Нагорняка, что в Украине планируется введение ежемесячного налога для владельцев электрокаров.
Напомним, до 31 декабря 2025 года в Украине действовала льгота, по которой электромобили не облагаются НДС при ввозе и поставке на таможенной территории Украины.
С 1 января 2026 года и ввоз, и поставка электромобилей на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС.
Ранее Finance.ua со ссылкой на аналитический центр Recurrent Auto писал, что 2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» тех, что уже ездят по дорогам.
По материалам:
Finance.ua
