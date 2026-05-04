Введение налога на электроавто (мнение Гетманцева) Сегодня 11:44 — Личные финансы

Покупка автомобиля

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отрицает возможность введения налога на электрокары.

Об этом он сообщил в telegram

«В Комитете много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!» — написал депутат.

История

До этого в сети распространялась информация со ссылкой на Нагорняка, что в Украине планируется введение ежемесячного налога для владельцев электрокаров.

Напомним, до 31 декабря 2025 года в Украине действовала льгота, по которой электромобили не облагаются НДС при ввозе и поставке на таможенной территории Украины.

С 1 января 2026 года и ввоз, и поставка электромобилей на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС.

Ранее Finance.ua со ссылкой на аналитический центр Recurrent Auto писал , что 2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» тех, что уже ездят по дорогам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.