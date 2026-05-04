Основные вызовы, с которыми сталкиваются кандидаты при поиске работы: результаты опроса Сегодня 12:02 — Личные финансы

28% опрошенных остаются недовольны процессом коммуникации с работодателями

Большинство опрошенных украинцев находят работу менее чем за три месяца: 30% тратили на это до одного месяца, еще 25% от одного до трех месяцев. В то же время, часть респондентов тратила больше времени: 10% — от трех до шести месяцев, 13% — более полугода.

По результатам опроса OLX Работа среди 1 648 респондентов, которые искали работу или были в процессе, 47% оценивают свой опыт как нейтральный, еще 29% - как отрицательный.

«Рынок труда изменился, поэтому старые подходы больше не дают результата. В условиях кадрового дефицита работодателям стоит научиться „продавать“ себя кандидату так же, как когда-то кандидат „продавал“ себя компании. А это означает инвестиции в бренд работодателя, быструю, прозрачную и уважительную коммуникацию, а также открытость к разным категориям населения. В частности, принципы DEI (разнообразия, равенства и инклюзии) — это не модный тренд, а практический инструмент расширения пула кандидатов», — отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина.

Обратная связь

Более длительный поиск часто связан с задержками в ответах от работодателей. Так, 38% опрошенных редко получали обратную связь, еще 22% почти никогда. Среди получавших ответы 57% отметили, что ждали один-два дня, 19% — три-пять дней. В то же время около 24% ожидали ответа неделю и более.

Из-за нехватки обратной связи кандидаты чаще подаются сразу на несколько вакансий. В основном это от одного до пяти вариантов (60% респондентов), еще 12% откликаются на шесть-десять предложений.

При этом 28% опрошенных остаются недовольны процессом коммуникации с работодателями. На это влияют не только сроки ответа, но тон общения, понятность и четкость. Нейтрально оценивают коммуникацию в 53%, удовлетворены — 19%.

Подготовка резюме

В большинстве случаев подготовка резюме является первым этапом на пути к трудоустройству. По результатам, он и наименее проблематичный: 30% опрашиваемых отметили, что им не было сложно подготовить резюме. При этом 26% респондентов не сталкивались с подготовкой резюме.

Среди тех, кто все же испытывал трудности, 40% отметили сложность описания своего опыта и достижений, 36% - о непонимании, которое ожидает работодатель и что важно указать, 29% - о необходимости адаптировать резюме под различные вакансии и еще 28% отметили трудности со структурой самого резюме.

Основные проблемы при поиске работы

Согласно результатам опроса, 45% респондентов отметили, что нечеткое описание вакансии — одна из наиболее распространенных проблем при поиске работы. Здесь имеется в виду ее полнота: есть ли данные об обязанностях в должности, условиях, а также зарплате. Отсутствие этой информации приводит к тому, что компании меняют условия работы на разных этапах найма (об этом отметили 21% опрашиваемых).

Еще одним вызовом, с которым сталкиваются украинцы на рынке труда, является долгий процесс трудоустройства. 19% отметили, что это из-за длительных промежутков времени между разными этапами найма (ответ на резюме, собеседование, ожидание результатов собеседования и т. д. ). 9% также указали, что иногда этих этапов многовато (более 3 собеседований, несколько тестовых заданий и т. п. ).

Показательно то, что более 46% опрашиваемых отказывались от вакансии именно из-за сложного или долгого процесса трудоустройства.

Среди прочего, респонденты отметили такие проблемы:

неактуальность номеров телефона в вакансиях;

нежелание работодателей нанимать кандидатов определенного возраста (в том числе 60+);

несоответствие между информацией в вакансиях и реальностью.

Четкость вакансий, указание зарплаты, оперативный ответ (даже в случае отказа), тон коммуникации — то, что, по мнению кандидатов, должны учесть работодатели, чтобы процесс поиска работы был менее сложным и стрессовым.

Ключевые критерии выбора вакансий

Несмотря на трудности, у кандидатов есть четкие приоритеты при выборе работы. Важнейшим фактором является уровень заработной платы — его выбрали 72% опрошенных.

В пятерку ключевых критериев также вошли:

формат и гибкость графика (59%);

локация и близость к месту жительства (51%);

полнота и четкость описания вакансии (37%);

формат работы — удаленный, гибридный или оффлайн (31%).

