Xiaomi розкрила, наскільки подорожчали смартфони через кризу пам’яті
Компанія Xiaomi вперше детально пояснила, як глобальний дефіцит пам’яті вплинув на вартість виробництва смартфонів. За словами президента мобільного підрозділу Лу Вейбіна, пристрої з конфігурацією 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті подорожчали у виробництві приблизно на 1500 юанів (близько $220) у порівнянні з початком 2025 року.
Про це повідомляє Notebook Check.
Це безпосередньо позначилося на цінах для споживачів — зокрема, таких моделей, як Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, які доводиться продавати дорожче через зростання витрат.
Ще сильніше подорожчали версії з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ накопичувача, хоча точні цифри компанія не розкриває.
Xiaomi підвищує ціни на смартфони
Окрім цього, Xiaomi вже оголосила про підвищення цін на низку моделей у Китаї.
З 11 квітня смартфони Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 та Redmi Turbo 5 Max подорожчають на 200 юанів (приблизно $30). При цьому про аналогічні зміни на глобальному ринку поки не повідомляється.
У Xiaomi зазначають, що ціни можуть знизитися лише після стабілізації ринку пам’яті. Проте аналітики не дають однозначних прогнозів: одні очікують послаблення дефіциту вже після 2028 року, інші допускають, що він може тривати аж до 2030-го.
