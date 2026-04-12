Xiaomi розкрила, наскільки подорожчали смартфони через кризу пам’яті

Ціни на смартфони постійно зростають через кризу на ринку DRAM

Компанія Xiaomi вперше детально пояснила, як глобальний дефіцит пам’яті вплинув на вартість виробництва смартфонів. За словами президента мобільного підрозділу Лу Вейбіна, пристрої з конфігурацією 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті подорожчали у виробництві приблизно на 1500 юанів (близько $220) у порівнянні з початком 2025 року.

Про це повідомляє Notebook Check.

Це безпосередньо позначилося на цінах для споживачів — зокрема, таких моделей, як Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, які доводиться продавати дорожче через зростання витрат.

Ще сильніше подорожчали версії з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ накопичувача, хоча точні цифри компанія не розкриває.

Xiaomi підвищує ціни на смартфони

Окрім цього, Xiaomi вже оголосила про підвищення цін на низку моделей у Китаї.

З 11 квітня смартфони Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 та Redmi Turbo 5 Max подорожчають на 200 юанів (приблизно $30). При цьому про аналогічні зміни на глобальному ринку поки не повідомляється.

У Xiaomi зазначають, що ціни можуть знизитися лише після стабілізації ринку пам’яті. Проте аналітики не дають однозначних прогнозів: одні очікують послаблення дефіциту вже після 2028 року, інші допускають, що він може тривати аж до 2030-го.

