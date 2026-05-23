0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW Alpina представила свой первый концепт-кар (фото)

Технологии&Авто
24
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
BMW Alpina представила свой первый концепт-кар — предвестник будущей серийной модели.
Об этом пишет Motor1.com.
В этом году Alpina официально вошла в состав BMW Group, и компания демонстрирует свой первый автомобиль новой эры.
Он называется Vision BMW Alpina, и это большое роскошное купе, анонс первой модели бренда, дебют которой запланирован на следующий год.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобиль представляет собой уникальный дизайнерский концепт, который, по словам компании, отличается «исключительными возможностями, изысканностью и мастерством как в плане производительности, так и в плане комфорта».
Этот автомобиль является предвестником первой модели BMW Alpina, которая появится в следующем году и, как утверждается, «вдохновенная» 7 Series.
Концепт короче нынешней 7 Series, но длиннее 5 Series. Под капотом — двигатель V8, который, по словам компании, «звучит богато и глубоко на низких скоростях и звонко на высоких оборотах», но детали о немне раскрыты.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобиль отличается эффектным дизайном, подчеркнутым тонкими световыми элементами и подсветленными трехмерными решетками радиатора.
Передняя часть выполнена в форме «акульего носа», а на нижней части переднего бампера расположен металлический логотип Alpina.
Vision BMW Альпина
Vision BMW Альпина
Автомобиль оснащен культовыми 20-спицевыми колесами — визитной карточкой Alpina с 1971 года — диаметром 22 дюйма спереди и 23 дюйма сзади.
Позади Vision BMW Alpina имеет четыре эллиптические выхлопные трубы, выступающие через изящный, но элегантный диффузор. Как и спереди, сзади расположены тонкие задние фонари, сгруппированные вокруг отверстия багажника.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Внутри Vision BMW Alpina выглядит как современный BMW, готовый к серийному производству.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобиль отличается новым дизайном салона, включающим в себя панорамную систему iDrive BMW, новый пассажирский экран и минимальное количество физических кнопок.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
BMW представила автомобиль на конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este в этом году.
BMW приобрела Alpina в начале 2026 года. Компания, основанная в 1965 году, с тех пор занимается доработкой и усовершенствованием автомобилей немецкого бренда.
По материалам:
УНН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems