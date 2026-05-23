BMW Alpina представила свой первый концепт-кар (фото)

Vision BMW Alpina

BMW Alpina представила свой первый концепт-кар — предвестник будущей серийной модели.

Об этом пишет Motor1.com.

В этом году Alpina официально вошла в состав BMW Group, и компания демонстрирует свой первый автомобиль новой эры.

Он называется Vision BMW Alpina, и это большое роскошное купе, анонс первой модели бренда, дебют которой запланирован на следующий год.

Автомобиль представляет собой уникальный дизайнерский концепт, который, по словам компании, отличается «исключительными возможностями, изысканностью и мастерством как в плане производительности, так и в плане комфорта».

Этот автомобиль является предвестником первой модели BMW Alpina, которая появится в следующем году и, как утверждается, «вдохновенная» 7 Series.

Концепт короче нынешней 7 Series, но длиннее 5 Series. Под капотом — двигатель V8, который, по словам компании, «звучит богато и глубоко на низких скоростях и звонко на высоких оборотах», но детали о немне раскрыты.

Автомобиль отличается эффектным дизайном, подчеркнутым тонкими световыми элементами и подсветленными трехмерными решетками радиатора.

Передняя часть выполнена в форме «акульего носа», а на нижней части переднего бампера расположен металлический логотип Alpina.

Автомобиль оснащен культовыми 20-спицевыми колесами — визитной карточкой Alpina с 1971 года — диаметром 22 дюйма спереди и 23 дюйма сзади.

Позади Vision BMW Alpina имеет четыре эллиптические выхлопные трубы, выступающие через изящный, но элегантный диффузор. Как и спереди, сзади расположены тонкие задние фонари, сгруппированные вокруг отверстия багажника.

Внутри Vision BMW Alpina выглядит как современный BMW, готовый к серийному производству.

Автомобиль отличается новым дизайном салона, включающим в себя панорамную систему iDrive BMW, новый пассажирский экран и минимальное количество физических кнопок.

BMW представила автомобиль на конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este в этом году.

BMW приобрела Alpina в начале 2026 года. Компания, основанная в 1965 году, с тех пор занимается доработкой и усовершенствованием автомобилей немецкого бренда.

