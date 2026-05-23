Главные риски покупки авто после ДТП 23.05.2026, 01:15 — Технологии&Авто

Покупка авто после ДТП может стать ловушкой, Фото: magnific

Покупка б/у автомобиля после аварии может обернуться серьезными проблемами даже тогда, когда машина выглядит почти идеально. Эксперты предупреждают, что последствия ДТП часто скрыты от глаз покупателя, а низкая цена только создает иллюзию выгодной сделки.

Об этом пишет MMR.

Современный ремонт позволяет практически полностью скрыть следы аварии. Новое лакокрасочное покрытие, выровненный кузов и обновленный салон могут создать впечатление ухоженного авто.

В то же время, под кузовом могут оставаться деформированные элементы, ослабленные несущие части или неправильно восстановленные зоны поглощения удара.

Специалисты отмечают, что такие повреждения оказывают непосредственное влияние на безопасность.

При повторной аварии автомобиль может не обеспечить надлежащую защиту пассажиров. Особую опасность представляют неисправные подушки безопасности, датчики и деформационные зоны, которые после некачественного ремонта могут работать некорректно.

Низкая цена авто после ДТП часто скрывает будущие расходы. После покупки владельцы нередко сталкиваются с проблемами подвески, неправильной настройкой геометрии, неисправностями электроники или протеканиями.

В результате экономия при покупке быстро исчезает из-за дополнительных ремонтов.

Даже качественное восстановление не всегда возвращает автомобиль в заводское состояние. В сервисных условиях сложно полностью воспроизвести прочность материалов, точность сборки и заводские допуски. Поэтому возможны повышенный износ деталей, ухудшение управляемости и снижение надежности автомобиля.

Эксперты советуют перед покупкой обязательно проверять историю машины и проводить профессиональную диагностику.

Особое внимание следует обращать на следы кузовного ремонта, толщину лакокрасочного покрытия и работу систем безопасности. Стоимость такой проверки значительно меньше потенциальных затрат после покупки проблемного авто.

