Google сокращает отставание от OpenAI благодаря росту Gemini

Gemini утроила свои показатели

Согласно последнему отчету аналитической платформы BrightEdge, нейросеть Gemini от компании Google стала вторым по значимости источником реферального ИИ-трафика в интернете.

По этому показателю она уверенно опередила Claude, Perplexity, Meta AI, DeepSeek и Grok вместе взятые.

ChatGPT остается лидером, но доля снижается

Беспрекословное лидерство по-прежнему удерживает ChatGPT от OpenAI, однако исследователи зафиксировали первое в истории платформы квартальное падение: доля сервиса в реферальном ИИ-трафике снизилась с 89,2% в четвертом квартале 2025 года до 81,4% в первом квартале 2026-го. Между тем Gemini за тот же период почти утроила свои показатели с 4,3% до 11,6%, а в апреле достигла 13,2%.

Аналитики характеризуют текущее состояние потребительского рынка искусственного интеллекта как «выживание сильнейших». Главным драйвером взрывного роста Gemini стала ее глубокая интеграция в привычную экосистему продуктов Google. Заметную положительную динамику демонстрирует и Claude: по оценкам экспертов, его доля в реферальных переходах более чем удвоилась, составив 2,3% в первом квартале и 3,6% в апреле.

Данные Comscore

Эти тенденции подтверждаются независимыми измерениями Comscore: в марте 2026 года десктопную версию Gemini в США посетили 10,66 млн уникальных пользователей. ChatGPT пока остается недостижимым с 33,86 млн посещений, но следующий Claude продемонстрировал рост на 130,1% по сравнению с предыдущим месяцем, собрав 2,66 млн посетителей.

На индустриальном уровне намечается серьезная фрагментация. Данные аналитического сервиса StatCounter за апрель 2026 показывают, что доля ChatGPT в реферальном трафике среди ИИ-ботов опустилась до исторического минимума в 76,85%, тогда как Gemini обновила собственный рекорд, достигнув 9%.

Разница в точных процентах между метриками разных трекеров объясняется нюансами их методологии, но общий вектор изменений очевиден. Дополнительное давление на лидера оказывает корпоративный сегмент: исследование платформы DeskTime фиксирует, что интеграции Claude уже занимают 8,56% использования нейросетей в офисной среде и, по прогнозам, продолжат планомерно откусывать рыночную долю OpenAI.

Ранее эксперты BrightEdge предполагали, что уже к концу 2026 года активность ИИ-агентов превысит объем традиционных поисковых запросов пользователей. По состоянию на апрель обращения в нейросети уже составляли 88% от классического органического трафика. При этом в апреле ChatGPT все же отыграл 5,2% после квартального падения — это свидетельствует скорее о высокой волатильности новой индустрии, чем о линейном упадке платформы. Очевидно одно: эпоха тотального монопольного контроля OpenAI подходит к концу. Конкуренты успешно отвоевывают позиции за счет нативных интеграций, узкоспециализированных сценариев применения и меняющихся привычек аудитории.

iTechua

