Mozilla официально показала Project Nova — большой редизайн Firefox

Mozilla подтвердила масштабный редизайн Firefox, слухи о котором ходили с начала года: обновление должно сделать браузер более быстрым, более чистым и более гибким, вместе с тем сохраняя ключевые принципы — конфиденциальность и возможность персонализации.
Project Nova

Редизайн получил внутреннее название Project Nova и полноценно заработает в течение года. С ним Firefox получит вкладки с более мягкими формами, обновленные иконки и более теплую цветовую палитру, вдохновленную «ощущением огня».
Основная идея состоит в том, чтобы сделать браузер современным без перегрузки интерфейса: меню, панели и элементы управления унифицируют, чтобы обеспечить одинаковый стиль на настольных и мобильных устройствах.
Встроенный VPN и режим частного просмотра станут заметнее в интерфейсе, а для деактивации сразу всех ИИ-функций вводят отдельный переключатель. Вдобавок, Nova изменит рабочие сценарии браузера: функции вроде групп вкладок, разделенного экрана и вертикальных вкладок сделают более простыми и доступными. В то же время вернут режим Compact Mode, учитывая отзывы пользователей, предпочитающих более плотный интерфейс.
Персонализация остается центральной частью идентичности Firefox. В связи с этим компания планирует представить новые темы и обои, а также другие неназванные функции для кастомной настройки. Вместе с тем редизайн уделяет внимание читабельности, навигации с помощью клавиатуры, контрастности и визуальному комфорту, что пригодится пользователям, полагающимся на темный режим или другие настройки доступности.
Что важно, обещают существенное улучшение производительности — направление, в котором Firefox в последние годы уступал браузерам на базе Chromium, таким как Chrome или Edge. По словам компании, за последний год время загрузки ключевого содержимого страниц сократилось на 9%.
Mozilla отмечает, что разработка Firefox и в дальнейшем будет открыта с привлечением сообщества и призывает пользователей делиться отзывами по мере развития проекта.
Те, кто хочет испытать Nova уже сейчас, могут установить один из последних Nightly-сборников Firefox: для этого нужно перейти на страницу расширенных настроек через about: config, добавить параметр browser.nova.enabled, изменить его значение с false на true и перезапустить браузер. Следует помнить, что Nightly-версии являются экспериментальными и могут работать нестабильно.
По материалам:
mezha.media
