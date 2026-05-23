0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первый робот-телефон может появиться уже этим летом

Технологии&Авто
8
Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона
Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона, Фото: The Verge
Во время Каннского кинофестиваля Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона на третий квартал 2026 года (июль-сентябрь).
Об этом сообщал The Verge.
Название «робот-телефон» не совсем соответствует действительности — это смартфон со встроенным в заднюю панель стабилизатором-манипулятором для камеры.
Honor сообщила, что основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор и будет интегрирована в систему, которую компания называет самым маленьким в области 4DoF-подвесом.
Устройство поддерживает различные режимы AI-слежения, а также более «роботизированные» функции, такие как способность кивать или качать «головой» во время разговора и «танцевать» под музыку.
Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона
Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона, Фото: The Verge
Это все, что было известно о характеристиках телефона на начало марта, когда компания представила рабочий прототип вместе с гуманоидным роботом в рамках MWC 2026.
Во время презентации было продемонстрировано, как манипулятор выдвигается из корпуса рабочего прототипа, ведет диалог с помощью ИИ и состоит обратно.
Хотя движение механизма подтвердилось, другие возможности устройства остались нераскрытыми.
Ожидается, что новинка будет доступна только на рынке Китая.
По материалам:
dev.ua
Смартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems