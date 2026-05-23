Первый робот-телефон может появиться уже этим летом 23.05.2026, 02:09 — Технологии&Авто

Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона, Фото: The Verge

Во время Каннского кинофестиваля Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона на третий квартал 2026 года (июль-сентябрь).

Об этом сообщал The Verge.

Название «робот-телефон» не совсем соответствует действительности — это смартфон со встроенным в заднюю панель стабилизатором-манипулятором для камеры.

Honor сообщила, что основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор и будет интегрирована в систему, которую компания называет самым маленьким в области 4DoF-подвесом.

Устройство поддерживает различные режимы AI-слежения, а также более «роботизированные» функции, такие как способность кивать или качать «головой» во время разговора и «танцевать» под музыку.

Это все, что было известно о характеристиках телефона на начало марта, когда компания представила рабочий прототип вместе с гуманоидным роботом в рамках MWC 2026.

Во время презентации было продемонстрировано, как манипулятор выдвигается из корпуса рабочего прототипа, ведет диалог с помощью ИИ и состоит обратно.

Хотя движение механизма подтвердилось, другие возможности устройства остались нераскрытыми.

Ожидается, что новинка будет доступна только на рынке Китая.

