Первый робот-телефон может появиться уже этим летом
Во время Каннского кинофестиваля Honor анонсировала релиз первого в мире робота-телефона на третий квартал 2026 года (июль-сентябрь).
Об этом сообщал The Verge.
Название «робот-телефон» не совсем соответствует действительности — это смартфон со встроенным в заднюю панель стабилизатором-манипулятором для камеры.
Honor сообщила, что основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор и будет интегрирована в систему, которую компания называет самым маленьким в области 4DoF-подвесом.
Устройство поддерживает различные режимы AI-слежения, а также более «роботизированные» функции, такие как способность кивать или качать «головой» во время разговора и «танцевать» под музыку.
Это все, что было известно о характеристиках телефона на начало марта, когда компания представила рабочий прототип вместе с гуманоидным роботом в рамках MWC 2026.
Во время презентации было продемонстрировано, как манипулятор выдвигается из корпуса рабочего прототипа, ведет диалог с помощью ИИ и состоит обратно.
Хотя движение механизма подтвердилось, другие возможности устройства остались нераскрытыми.
Ожидается, что новинка будет доступна только на рынке Китая.
