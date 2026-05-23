Модели Jeep и Peugeot китайского производства выйдут на мировой рынок Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Концерн Stellantis заключил соглашение с китайским Dongfeng в размере примерно €1 млрд, Фото: Jeep

Концерн Stellantis заключил новое соглашение с китайской компанией Dongfeng о совместных инвестициях в размере примерно €1 млрд. Средства пойдут на разработку и производство новых моделей брендов Jeep и Peugeot для китайского и международных рынков.

Об этом сообщает Motor1.

Первые автомобили в рамках нового проекта появятся уже в 2027 году. Каждый бренд получит две новые модели.

Все они будут относиться к категории NEV — так в Китае называют электрифицированные автомобили, включая гибриды, электрокары и модели с бензиновыми генераторами для зарядки батарей.

Производство новинок организуют на заводе совместного предприятия Dongfeng Peugeot Citroen Automobile в городе Ухань. Основную часть инвестиций обеспечит Dongfeng, тогда как вклад Stellantis составит около 130 млн евро.

В компании сообщили, что новые модели Jeep будут носить выраженный внедорожный характер.

В то же время, будущие автомобили Peugeot будут создаваться по мотивам концептов Concept 6 и Concept 8, представленных ранее на автосалоне в Пекине.

Именно эти шоу-кары продемонстрировали новый дизайнерский язык бренда для китайского рынка.

Китайские Concept 6 и Concept 8, Фото: Peugeot

Сотрудничество между французской частью нынешнего концерна Stellantis и Dongfeng продолжается уже более трех десятилетий — совместное предприятие PSA Peugeot Citroën было создано еще в 1992 году.

Помимо запуска новых моделей, компании подписали меморандум о дальнейшем стратегическом партнерстве.

По неофициальной информации, в будущем Dongfeng может получить доступ к производству автомобилей на европейских заводах Stellantis, тогда как сам концерн будет активнее использовать китайские производственные мощности для глобального экспорта.

