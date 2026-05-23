ChatGPT Pro научился считать деньги и планировать бюджет пользователей

ChatGPT сможет предоставлять личные финансовые советы, если его подключить к финансовым счетам
Компания OpenAI представила функцию управления личными финансами для подписчиков ChatGPT Pro в США. Она позволяет пользователям подключать банковские счета непосредственно к чат-боту для анализа расходов, планирования бюджета и мониторинга инвестиционных портфелей.
О запуске нового продукта сообщает TechCrunch.
Для реализации технической части OpenAI заключила партнерское соглашение с сервисом Plaid, открывающим доступ к более чем 12 000 финансовым учреждениям, включая Chase, Fidelity и Robinhood.
Интеграция позволяет видеть полную картину финансов от актуальных подписок до графика будущих платежей. За разработку функции отчасти отвечала команда стартапа Hiro, который OpenAI приобрела в апреле 2026 года.
Компания подчеркивает, что актуальная модель GPT-5.5 значительно лучше оперирует финансовым контекстом по сравнению с предыдущими итерациями, что позволяет боту более точно отвечать на сложные запросы.
Примеры новой функции., Зображення: OpenAI
Пользователи могут задавать вопросы вопросу о собственном бюджете, например: «Помогите мне составить план, чтобы быть готовым купить дом в моем районе в течение следующих 5 лет «.
Доступ к инструменту реализован через отдельную опцию «Финансы» на боковой панели или с помощью команды @Finances в чате.
В планах разработчиков интеграция с сервисом Intuit, которая позволит оценивать налоговые последствия продажи акций или вероятность одобрения кредитов.
Вопрос конфиденциальности регулируется по настройке: синхронизированные данные автоматически удаляются из системы через 30 дней после отключения услуги.
По материалам:
mezha.media
ChatGPT, Чат бот, OpenAI
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
