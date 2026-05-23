ChatGPT Pro научился считать деньги и планировать бюджет пользователей
Компания OpenAI представила функцию управления личными финансами для подписчиков ChatGPT Pro в США. Она позволяет пользователям подключать банковские счета непосредственно к чат-боту для анализа расходов, планирования бюджета и мониторинга инвестиционных портфелей.
О запуске нового продукта сообщает TechCrunch.
Для реализации технической части OpenAI заключила партнерское соглашение с сервисом Plaid, открывающим доступ к более чем 12 000 финансовым учреждениям, включая Chase, Fidelity и Robinhood.
Интеграция позволяет видеть полную картину финансов от актуальных подписок до графика будущих платежей. За разработку функции отчасти отвечала команда стартапа Hiro, который OpenAI приобрела в апреле 2026 года.
Компания подчеркивает, что актуальная модель GPT-5.5 значительно лучше оперирует финансовым контекстом по сравнению с предыдущими итерациями, что позволяет боту более точно отвечать на сложные запросы.
Пользователи могут задавать вопросы вопросу о собственном бюджете, например: «Помогите мне составить план, чтобы быть готовым купить дом в моем районе в течение следующих 5 лет «.
Доступ к инструменту реализован через отдельную опцию «Финансы» на боковой панели или с помощью команды @Finances в чате.
В планах разработчиков интеграция с сервисом Intuit, которая позволит оценивать налоговые последствия продажи акций или вероятность одобрения кредитов.
Вопрос конфиденциальности регулируется по настройке: синхронизированные данные автоматически удаляются из системы через 30 дней после отключения услуги.
