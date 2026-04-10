Почему владельцы Tesla сожалеют о покупке авто: эксперты назвали причины

Как сообщает издание SlashGear, ссылаясь на исследования, судебные иски и свидетельства самих водителей, некоторые владельцы электромобилей Tesla сожалеют о своей покупке. Причины преимущественно одни и те же.

Проблемы с качеством производства

Как пишут эксперты, хорошо известно, что у Tesla были некоторые производственные проблемы. Примером являются известные щели в панелях Tesla. Еще лучше пример — Cybertruck, который многократно отзывали.

В расследовании Reuters в 2023 году подробно рассказывалось, как Tesla тайно знала о множестве производственных проблем в новых автомобилях, где их не ожидали бы найти, и, что еще хуже, обвиняла владельцев вместо того, чтобы взять на себя ответственность.

Некоторые из этих производственных проблем стали очевидны благодаря судебным искам, таким как проблема с дверной ручкой, которая якобы заблокировала человека в горящем автомобиле. В подобном иске по Cybertruck также утверждается о неработающих дверных ручках, которые могут выходить из строя в случае возгорания аккумулятора. Список можно продолжить.

Куча случайных источников, которые утверждают, что Tesla имеет низкое качество сборки, давайте рассмотрим что-то несколько более определенное: исследование качества JD Power 2023 US Quality Study.

В нем Tesla заняла предпоследнее место по измерению проблем на 100 автомобилей (PP100). Не удивительно, что в том же отчете не было отмечено качество конвейера завода Tesla. Consumer Reports в конце 2025 года подтвердили это, когда Tesla заняла последнее место по надежности подержанных автомобилей.

Tesla отзывала свои автомобили из-за некоторых из самых больших проблем. Исследование качества JD Power за 2025 год в США показывает, что Tesla восстанавливается с баллом 200 PP100 по сравнению с 257 в 2023 году. Возможно, через несколько лет Tesla займет гораздо выше место в отчете JD Power и будет иметь меньше вирусных видео в TikTok, где люди исчерпывающе демонстрируют производственные дефекты своей Tesla за 100 000 долларов.

Неоправданные ожидания полного автономного управления (FSD)

Полностью автономное управление Tesla можно переименовать на «иногда полностью автономное управление». Tesla даже молча признает это, добавив в скобках в конце тэга «под надзором».

По анекдотическим данным, вам достаточно поискать «тест FSD» на YouTube, чтобы найти множество видео, на которых обычные люди выезжают на своих Tesla на дороги общего пользования и вынуждены вмешиваться в определенный момент — что намекает на то, что часть «под надзором» действительно должна быть в начале. Очевидно, есть много оснований полагать, что люди действительно сожалеют о своих покупках Tesla как прямом результате FSD.

Tesla также имеет специальный отчет о безопасности транспортных средств, в котором содержатся данные NHTSA, свидетельствующие о том, что ее FSD предотвращает аварии и спасает жизнь. К сожалению, похоже, что главная проблема заключается в чрезмерных обещаниях Tesla и их недовыполнении.

Проблемы с рулевым управлением и подвеской

Еще одна повторяющаяся проблема с автомобилями Tesla касается их рулевого управления и подвески. В некоторых случаях это проблема с деформированными колесами, а в других — полный выход из строя подвески — то есть автомобиль буквально одаряется о землю, останавливается и требует полного ремонта подвески.

Это не единственные проблемы. NHTSA перечисляет жалобы о проблемах с рулевым управлением и подвеской всех видов, и они проявляются в разных возможных способах.

«Любите его или ненавидите, но все мы можем согласиться с одним словом, которое описывает генерального директора Tesla Илона Маска: противоречивый. Деловой хватки недостаточно, чтобы скрыть его двойное фашистское приветствие на политическом митинге, сообщение о том, что он платит людям за повышение его уровня в видеоиграх и расходы в государственном секторе — и это лишь некоторые из спорных моментов», — пишет издание.

Это даже заставляет некоторых избавляться от своих автомобилей и больше не пользоваться услугами Tesla.

не проходят обязательный технический осмотр. Такие результаты стали холодным душем для поклонников тезиса о «простой конструкции» и минимальном количестве поломок.

